銀娛半年轉蝕8.5億 跨省旅遊限制拖累次季淨收益跌56%

銀河娛樂（027）上半年轉蝕，截至6月底止半年股東應佔虧損8.5億元，去年同期則賺9.5億元，每股虧損19.5仙，不派發中期息。

銀娛表示，內地多個城市在2022年上半年大部分時間實施旅遊限制，這些跨省旅遊限制影響訪澳旅客量，並對收益及盈利構成負面影響，加上澳門發現新冠肺炎個案，澳門政府宣佈於2022年7月11日至22日暫停所有工商業運作，進一步影響旅客到訪、收益和盈利。

銀娛上半年淨收益為65億元，按年下跌39%；經調整除息稅拆舊攤銷溢利（EBITDA）為1.9億元，跌90%。按管理層基準計算的博彩收益總額為48億元，按年下跌51%。中場博彩收益跌35%，轉碼博彩收益跌79%，角子機博彩收益跌29%。

單計第二季，淨收益為24億元，跌56%，較第一季則下跌41%；經調整EBITDA為負3.8億元，去年同期為11.3億元。

截至2022年6月30日，現金及流動投資290億元，淨現金203億元。核心債務大致維持於3億元。

半年EBITDA下跌9成至1.9億元

銀娛主席呂志和在業績上表示，澳門娛樂場幸運博彩經營牌照的招標將於2022年9月14日截至。憑藉集團在度假城引入創新的非博彩元素、強勁的營運往績、對澳門經濟的重大投資、以及對社會責任的重視，包括支持中小企業的往績，我們已為競投其中一個澳門娛樂場幸運博彩經營批給作好最充份準備。我們期待競投過程在年底前完成。