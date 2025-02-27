銀娛去年多賺28% 派末期息0.5元

銀娛指，今年將繼續為澳門帶來多元化的表演及活動，包括世界知名的意大利傳奇男高音安德烈‧波伽利(Andrea Bocelli)將於今年3月在銀河綜藝館舉辦個人演唱會，國際乒聯世界盃2025則於4月舉行。此外，銀河綜藝館會於6月帶來香港著名歌手張學友先生的第十次巡迴演唱會。集團亦已定於今年6月在銀河國際會議中心舉行由中國澳門汽車總會與銀娛聯合主辦的國際汽車聯合會特別大會及會議，標誌著這世界級的年度盛事首次在亞洲舉行。

澳門銀河嘉佩樂目標今年中開業

此外，銀娛指會繼續擴大銀娛在澳門的版圖。目前正為旗下第十家酒店澳門銀河嘉佩樂進行裝修，目標今年中開業。