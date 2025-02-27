銀娛去年多賺28% 派末期息0.5元

銀河娛樂(027)公布截至去年底止全年純利87.59億元，按年多28.3%；收益434.32億元，增21.7%；經調整EBITDA錄122億元，升22%；每股盈利2.003元；末期息派0.5元，上一個年度未有派發末期息，但派0.3元特別息。
第四季淨收益升 9%
單計去年第四季，集團淨收益為113億元，按年上升 9%，按季上升6%；經調整EBITDA錄32億元，按年升 15%，按季多10%。
澳門銀河上季平均入住率98%
分部表現方面，澳門銀河全年淨收益為345億元，升24%；經調整EBITDA為108億元，漲18%，第四季度七間酒店平均入住率為98%。澳門星際酒店全年淨收益53億元，多15%；全年經調整EBITDA為16億元，多24%，第四季度酒店入住率為100%。澳門百老匯全年經調整EBITDA為2,400萬元，2023年為虧損3,600萬元。
銀娛指，今年將繼續為澳門帶來多元化的表演及活動，包括世界知名的意大利傳奇男高音安德烈‧波伽利(Andrea Bocelli)將於今年3月在銀河綜藝館舉辦個人演唱會，國際乒聯世界盃2025則於4月舉行。此外，銀河綜藝館會於6月帶來香港著名歌手張學友先生的第十次巡迴演唱會。集團亦已定於今年6月在銀河國際會議中心舉行由中國澳門汽車總會與銀娛聯合主辦的國際汽車聯合會特別大會及會議，標誌著這世界級的年度盛事首次在亞洲舉行。
澳門銀河嘉佩樂目標今年中開業
此外，銀娛指會繼續擴大銀娛在澳門的版圖。目前正為旗下第十家酒店澳門銀河嘉佩樂進行裝修，目標今年中開業。
銀娛今日收報31.3元，升0.65元或2.1%。