銀娛旗下萊佛士酒店傳7月初開業　暫優先接待中場賭客入住

有澳門媒體周四（29日）引述消息指，銀河娛樂（027）綜合度假村的第三期項目已基本竣工，其中萊佛士酒店（Raffles）將於7月初開業，不過暫只優先接待中場賭客入住，未悉會否開放予普通客預訂。

安達仕酒店日前已舉行招聘會

報道又表示，同屬銀娛第三期項目的安達仕酒店（Andaz），周二及周三（27及28日）已舉行招聘會，吸引逾250名澳門本地求職者前往。早前銀娛回應傳媒查詢時指，安達仕酒店開幕時間，要視乎萊佛士酒店的表現及市場需求等因素再落實。

銀娛旗下澳門銀河貴賓博彩區或重開

另有媒報報道，在銀門銀河內原為「太陽城貴賓廳」的經營樓層，已由銀娛貴賓博彩區「銀鑽會」接手營運，並有聯合博彩中介一人公司參與。根據博彩監察協調局資料顯示，聯合博彩中介一人公司的負責人為澳門娛樂博彩業中介人協會會長郭志忠。

而郭志忠回應傳媒查詢時表示，自6月18日起，已在澳門銀河營運博彩中介人業務；而在銀鑽會同樓層，銀河娛樂亦經營專門供外國客參與的「名臻國際會」。