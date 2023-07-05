銀娛旗下萊佛士酒店8月16日試業　部分設施7月起陸續開放(更新)

銀娛預計，今年底可全面開放萊佛士內的特色餐廳、酒吧及水療中心。

銀娛開發路氹物業第三期多時，曾目標於2021年起陸續開業，但受疫情拖慢開業進度，項目今年第二季起開業，而項目內的酒店—銀河萊佛士酒店及安達仕酒店，早前傳出受人手招聘進度影響，料於下半年才能開業。萊佛士、安達仕酒店合計提供1150間酒店房。

銀河娛樂（027）綜合度假村的第三期項目已基本竣工，其中萊佛士酒店（Raffles）將於8月16日正式試業，部分餐飲場所及物業內設施亦在7月起陸續開放。

安達仕酒店日前已舉行招聘會

報道又表示，同屬銀娛第三期項目的安達仕酒店（Andaz），早前已舉行招聘會，吸引逾250名澳門本地求職者前往。早前銀娛回應傳媒查詢時指，安達仕酒店開幕時間，要視乎萊佛士酒店的表現及市場需求等因素再落實。

銀娛旗下澳門銀河貴賓博彩區或重開

另有媒報報道，在銀門銀河內原為「太陽城貴賓廳」的經營樓層，已由銀娛貴賓博彩區「銀鑽會」接手營運，並有聯合博彩中介一人公司參與。根據博彩監察協調局資料顯示，聯合博彩中介一人公司的負責人為澳門娛樂博彩業中介人協會會長郭志忠。

而郭志忠回應傳媒查詢時表示，自6月18日起，已在澳門銀河營運博彩中介人業務；而在銀鑽會同樓層，銀河娛樂亦經營專門供外國客參與的「名臻國際會」。