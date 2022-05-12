熱門搜尋:
MIRROR演唱會 加息 奇異博士2 荃灣豬肉佬 姜濤 疫情 康復紀錄二維碼 烏克蘭局勢 樓價
返回
財經
2022-05-12 13:59:25

銀娛業績｜首季經調整EBITDA按年跌33% 呂志和：準備好投賭牌

分享：
銀娛上半年業績轉虧為盈，賺9.4億元。(資料圖片)

銀河娛樂公佈首季業績。(資料圖片)

由於澳門旅遊業仍然受疫情影響，銀河娛樂公佈首季業績，第1季經調整息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）後為5.75億元，按年下跌33%，按季下跌45%，淨收入則為41億元，按年下跌20%，按季下跌14%。

轉碼數收入急挫逾68%

博彩收入總金額方面，下跌了29%至33.8億元，當中中場博彩收入跌幅接近7%，轉碼數博彩收入更急挫超過68%，角子機博彩走勢相反，收入按年上漲24%。

銀娛表示，上周因淨贏率偏高，帶動了EBITDA的表現，若撇除幸運因素和支出回撥的影響，季內正常化後經調整EBITDA為5.72億元，按年下跌24%、按季下跌38%。不過，去年第4季度經調整EBITDA，受惠於支出回撥貢獻1.68億港元，值得留意。

核心債務維持極低水平

銀娛解釋，內地為了保護公眾健康和安全而收緊旅遊政策，影響了澳門的訪客量、收益和盈利。不過，在這個充滿挑戰的時期，截至今年3月31日，集團的資產負債表保持穩健，現金及流動投資為350億港元，淨現金為245億港元，負債總額為105億港元，核心債務維持極低水平。

呂志和稱訪客量仍遠低於疫情前的水平。(資料圖片)

主席呂志和表示，集團主要發展旅遊及展覽等非博彩業務的路氹第3期項目已竣工，正致力推展第4期，繼續投資於澳門，同時已經準備好稍後的博彩牌照競投工作。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受