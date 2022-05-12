銀娛業績｜首季經調整EBITDA按年跌33% 呂志和：準備好投賭牌

由於澳門旅遊業仍然受疫情影響，銀河娛樂公佈首季業績，第1季經調整息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）後為5.75億元，按年下跌33%，按季下跌45%，淨收入則為41億元，按年下跌20%，按季下跌14%。
轉碼數收入急挫逾68%
博彩收入總金額方面，下跌了29%至33.8億元，當中中場博彩收入跌幅接近7%，轉碼數博彩收入更急挫超過68%，角子機博彩走勢相反，收入按年上漲24%。
銀娛表示，上周因淨贏率偏高，帶動了EBITDA的表現，若撇除幸運因素和支出回撥的影響，季內正常化後經調整EBITDA為5.72億元，按年下跌24%、按季下跌38%。不過，去年第4季度經調整EBITDA，受惠於支出回撥貢獻1.68億港元，值得留意。
核心債務維持極低水平
銀娛解釋，內地為了保護公眾健康和安全而收緊旅遊政策，影響了澳門的訪客量、收益和盈利。不過，在這個充滿挑戰的時期，截至今年3月31日，集團的資產負債表保持穩健，現金及流動投資為350億港元，淨現金為245億港元，負債總額為105億港元，核心債務維持極低水平。
主席呂志和表示，集團主要發展旅遊及展覽等非博彩業務的路氹第3期項目已竣工，正致力推展第4期，繼續投資於澳門，同時已經準備好稍後的博彩牌照競投工作。