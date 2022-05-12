銀娛業績｜首季經調整EBITDA按年跌33% 呂志和：準備好投賭牌

博彩收入總金額方面，下跌了29%至33.8億元，當中中場博彩收入跌幅接近7%，轉碼數博彩收入更急挫超過68%，角子機博彩走勢相反，收入按年上漲24%。

銀娛表示，上周因淨贏率偏高，帶動了EBITDA的表現，若撇除幸運因素和支出回撥的影響，季內正常化後經調整EBITDA為5.72億元，按年下跌24%、按季下跌38%。不過，去年第4季度經調整EBITDA，受惠於支出回撥貢獻1.68億港元，值得留意。

核心債務維持極低水平

銀娛解釋，內地為了保護公眾健康和安全而收緊旅遊政策，影響了澳門的訪客量、收益和盈利。不過，在這個充滿挑戰的時期，截至今年3月31日，集團的資產負債表保持穩健，現金及流動投資為350億港元，淨現金為245億港元，負債總額為105億港元，核心債務維持極低水平。