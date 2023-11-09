銀娛第三季經調整EBITDA升5.76倍　中場博彩收益超越疫情前

酒店方面，銀娛旗下7間酒店平均入住率為98%。澳門星際酒店經調整EBITDA為3.47億元，按年上升3.05倍；澳門百老匯經調整EBITDA為500萬元，按年上升1.19倍；城市娛樂會經調整EBITDA為500萬元，按年升119%。而集團表示，截至今年9月底止，淨現金為233億元。

銀娛主席呂志和表示，從業務收入來看，很高興見到旅客人數和相關的博彩收益持續復甦。他指出，通關後零售銷售和相關的商場租賃已恢復正常，並將路氹第三期項目已開幕，也會繼續推進第四期的建築，當中將引入多間高端酒店品牌，擁有4,000個座位的劇院、多元化的餐飲、零售、非博彩設施、園林和水上玩樂園區。第四期發展面積約60萬平方米，目標於2027年竣工。