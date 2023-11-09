銀娛第三季經調整EBITDA升5.76倍　中場博彩收益超越疫情前

濠賭股銀娛（027）公布第三季業績，截至今年9月底止，第三季淨收益總額為96.5億元，按年增3.74倍；經調整EBITDA為27.68億元，按年升5.76倍，去年同期虧損5.81億元。其中，銀娛中場博彩收益亦超越疫情前2019年的收益，是2019年水平約102%。
銀娛股價未受業績亮麗帶動，現跌0.5%，報44.6元。
銀娛旗下7間酒店平均入住率達98%
期內，集團按管理層基準計算的博彩收益總額為87億元，按年上升8.53倍；中場博彩收益總額為74億元，上升8.32倍，是2019年水平約102%；貴賓廳博彩收益總額為8.13億元，升13.52倍；角子機博彩收益總額為4.92億元，升6.69倍。
酒店方面，銀娛旗下7間酒店平均入住率為98%。澳門星際酒店經調整EBITDA為3.47億元，按年上升3.05倍；澳門百老匯經調整EBITDA為500萬元，按年上升1.19倍；城市娛樂會經調整EBITDA為500萬元，按年升119%。而集團表示，截至今年9月底止，淨現金為233億元。
銀娛主席呂志和表示，從業務收入來看，很高興見到旅客人數和相關的博彩收益持續復甦。他指出，通關後零售銷售和相關的商場租賃已恢復正常，並將路氹第三期項目已開幕，也會繼續推進第四期的建築，當中將引入多間高端酒店品牌，擁有4,000個座位的劇院、多元化的餐飲、零售、非博彩設施、園林和水上玩樂園區。第四期發展面積約60萬平方米，目標於2027年竣工。