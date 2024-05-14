銀娛首季經調整EBITDA升49%　集團：對澳門前景充滿信心

截至3月底，銀娛持有現金及流動投資為264億元，扣除負債14億元，淨額為250億元。集團指，將因而能彈性調整業務，支持繼續投資長遠的發展計劃。

銀娛：對澳門前景充滿信心

銀娛表示，2024年澳門持續復甦，訪客數量和相關收入均呈現增長，復甦主要由高端業務所帶動。集團仍然看到來自內地的潛在需求，尤其是旅遊、休閒和出行，澳門仍然是內地旅遊目的地的首選之一。集團繼續對澳門的前景充滿信心，並致力於支持澳門政府將澳門發展成為「世界旅遊休閒中心」的願景。