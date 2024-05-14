銀娛首季經調整EBITDA升49%　集團：對澳門前景充滿信心

銀河娛樂（027）公布截至3月底止首季業績，集團經調整EBITDA為28.35億元，按年升48.66%；淨收益總額105.52億元，按年增近50%（49.59%），按季升逾2%。
銀娛博彩收益總額按年升58%
淨收益方面，銀娛淨博彩收益為81.8億元，按年升近54%，按季升近3%。期內，博彩收益總額96.27億元，按年上升58.73%；中場博彩收益77.28億元，按年上升56.63%；轉碼博彩收益12.99億元，按年上升63.6%；角子機博彩收益6億元，按年上升78.04%。而非博彩淨收益近16.1億元，按年升逾55%，按季升近2%。
銀娛首季博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約6,300萬港元，淨贏率正常化後經調整EBITDA為28億港元，按年上升50%，按季下跌5%。
截至3月底，銀娛持有現金及流動投資為264億元，扣除負債14億元，淨額為250億元。集團指，將因而能彈性調整業務，支持繼續投資長遠的發展計劃。
銀娛：對澳門前景充滿信心
銀娛表示，2024年澳門持續復甦，訪客數量和相關收入均呈現增長，復甦主要由高端業務所帶動。集團仍然看到來自內地的潛在需求，尤其是旅遊、休閒和出行，澳門仍然是內地旅遊目的地的首選之一。集團繼續對澳門的前景充滿信心，並致力於支持澳門政府將澳門發展成為「世界旅遊休閒中心」的願景。
集團另宣布，澳門銀河嘉佩樂酒店將於明年中開業，並正在提升銀河國際會議中心、銀河綜藝館，澳門銀河萊佛士和澳門安達仕酒店的業務，而路氹第四期項目已經動工，目標2027年竣工。