銀河娛樂中期EBITDA增37%及多賺52%　復派中期息0.5元

銀河娛樂／銀娛（027）公布截至6月底的上半年業績，純利按年升51.8%至43.87億元，每股盈利100.3仙；淨收益及經調整EBITDA分別為215億元及60億元，兩者均按年升37%，派中期息每股0.5元，而期間該股曾多次派發「特別股息」，故今次是自2004年來首次不用「特別股息」名義派息。

集團指，第二季淨收益為109億元，按年上升26%，按季上升3%，而次季經調整EBITDA為32億元，按年上升28%，按季上升12%。撇除因淨贏率偏低所減少的2,000萬元，次季正常化後經調整EBITDA為32億元。