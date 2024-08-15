銀河娛樂中期EBITDA增37%及多賺52%　復派中期息0.5元

銀河娛樂／銀娛（027）公布截至6月底的上半年業績，純利按年升51.8%至43.87億元，每股盈利100.3仙；淨收益及經調整EBITDA分別為215億元及60億元，兩者均按年升37%，派中期息每股0.5元，而期間該股曾多次派發「特別股息」，故今次是自2004年來首次不用「特別股息」名義派息。
集團指，第二季淨收益為109億元，按年上升26%，按季上升3%，而次季經調整EBITDA為32億元，按年上升28%，按季上升12%。撇除因淨贏率偏低所減少的2,000萬元，次季正常化後經調整EBITDA為32億元。
澳門銀河經調整EBITDA按年上升34%
銀娛旗下分部方面，「澳門銀河」上半年淨收益為170億元，按年上升43%，經調整EBITDA為54億元，按年上升34%。而第二季的淨收益為86億元，按年及按季分別上升32%及4%，期內經調整EBITDA按年升28%至28億元，次季7間酒店的平均入住率為98%。
澳門星際酒店上半年淨收益按年升25%至27億元，經調整EBITDA為8.25億元，按年上升43%。而第二季的淨收益為13億元，按年及按季分別上升8%及跌3%，期內經調整EBITDA按年升8%至3.9億元，次季的平均入住率為100%。
銀娛呂志和：股息印證集團對澳門及銀娛正面長遠發展信心
銀娛主席呂志和於業績報告中表示，澳門銀河「嘉佩樂酒店」於明年中開業；而路氹第三期方面：繼續提升銀河國際會議中心、銀河綜藝館、澳門銀河萊佛士和澳門安達仕酒店的業務。集團正致力發展第四期，項目聚焦在非博彩業務，主要針對娛樂和適合家庭旅客的設施。
呂志和又指，集團強健的資產負債表，得以令集團能夠透過股息向股東回饋資本，同時投資於長遠發展計劃及進軍國際，又指這些股息印證集團對澳門及銀娛正面長遠發展的信心。