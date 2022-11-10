銀河娛樂第三季淨收益20億元　跌52%

銀河娛樂公布第三季淨收益下跌52%，主席呂志和表示，未來新冠肺炎疫情的反覆，將可能會影響日後的財務表現。（資料圖片）

銀河娛樂（027）公布，截至9月底止第三季錄得淨收益為 20 億元，按年下跌 52%，按季下跌 16%；經調整除息稅折舊攤銷前溢利（EBITDA）錄得負數，虧損5.81億元，去年同期則有利潤5.03億元。

上季，澳門銀河經調整EBITDA虧損2.99億元，去年同期錄得盈利4.54億元。澳門星際酒店經調整EBITDA虧損1.69億元，去年同期獲利2,500萬元。澳門百老匯經調整EBITDA虧損1,600萬元，去年同期虧損1,900萬元。

第三季度，按管理層基準計算的博彩收益總額為9億元，按年下跌75%。中場博彩收益總額8億元，按年下跌65%。貴賓廳博彩收益總額為5,600萬元，按年下跌95%。角子機博彩收益總額為6,400萬元，按年下跌57%。

銀河娛樂主席呂志和表示，在2022年第三季度的表現，嚴峻的疫情令旅遊限制從第二季度延伸至第三季度，更導致娛樂場於季度內關閉 12 日，對訪客量、收益和利潤都構成影響。

娛樂場第三季關閉12日造成影響

他表示，集團的資產負債表保持高流動性和健康，能彈性地調整業務，同時支持持續發展計劃。展望中至長期，集團對澳門的未來仍然充滿信心，然而，未來新冠肺炎疫情的反覆將可能會影響日後的財務表現。

截至2022年9月30日，銀娛現金及流動投資達225 億元，淨現金為 193 億元。核心負債大致維持不變於 3 億元。