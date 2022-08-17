銀色債券｜富途吸銀髮投資者 可獲最多7400元獎賞

第七批銀色債券將於本月23日(下周二)至9月2日發售，富途證券國際(香港)指，推出一系列為60歲以上長者專設開戶獎勵，凡開戶並首次存入資金，除獲免去所有認購銀債時所產生的費用外，新客戶每人均可獲最多3,000元獎勵， 包括1,000元現金，以及2,000元超市禮券。

由本月19日(本周五)起，獲牛友邀請的新客戶可額外獲最多100元現金券，而成功邀請家中「兩寶」同時存入資金的牛友，最高可獲1,200元獎賞，全家最高可獲合共最多7,400元獎賞。

設 24 小時一對一專線

該公司指，將設24小時專線解答投資者對銀債的疑問，並提供一對一的預約線下開戶服務，讓年長投資者可以免卻電子投資的困擾。將於本月26日至30日期間，於指定街市出沒，提供限時福袋即場開戶優惠。

富途證券創辦人李華指，一如既往全心全力照顧各個年齡層的投資者需要，讓投資者能安心在平台上進行認購。明白長者對電子化服務存有不安或恐懼感，亦未必熟悉於網上進行投資，因此就本次銀債發行之際，特設大量線下流動點及24小時銀債專線，為長者提供多維度的全方位服務，致力讓年長的投資者可以全面掌握投資資訊。

該公司早前已推出認購銀債全免認購費用，並向新客戶送出最多1.5%收益，最高涉3,000元獎賞。