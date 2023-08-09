銀色債券｜認購金額逾721億超額約0.4倍　認購人數32.6萬同創新高

銀色債券2023於今（9日）下午2時截止認購，多間銀行及券商表示，認購銀債情況反應極好，中銀香港指，今批銀債一如預期反應熱烈，該行認購人數及金額破紀錄；滙豐表示，在現時環境下獲得投資者青睞，該行購額量按年增50%；富途則指，總認購金額逾4.3億，認購人數較去年約增21%。
至於政府8月16日公布銀債分配結果，並料最終發行額將提高至上限550億港元。
中銀香港料銀債逾32萬人認購
中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，今批銀色債券認購一如預期反應熱烈，經中銀認購銀色債券的人數及金額均創出新高，線上渠道認購人數佔比較往年上升。其中經手機銀行申請的人數更上升超過2成。
中銀香港預計，今批銀色債券市場整體認購人數可超過32萬人，若以發行額最多增至港幣550億元計算，預計申請20手或以下可獲全數派發。由於近期市況較波動，而銀色債券可鎖定三年的5厘保證回報，相信長者會長期持有銀色債券作收息之用；該行亦將提供銀債退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。
滙豐銀債認購額量按年增50%
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，經該行認購銀債的金額及數量再次創新高，當中超過30%客戶，是首次經該行認購銀債。
伍楊玉如指，在市場充滿不確定性的環境下，低風險及能提供最少5%穩定回報的銀債因而獲投資者青睞。隨著年長客戶日益習慣使用流動理財，今年該行經該渠道遞交的申請按年上升50%；至於整體而言，滙豐經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。
富途總認購金額逾4.3億
富途證券創辦人李華指，今批銀債共接獲近2,500人申請，獲得近4.3億港元總認購金額，人均認購近18手，其中更有逾十多人申購100手，為最高認購額，超越去年。
李華續指，是次銀債熱烈的認購反應良好，該企體驗店於8月1日正式投入服務後，一星期內已收到過千個銀債查詢，為銀髮投資者提供特快查詢及認購服務。
政府8月16日公布銀債分配結果
政府發言人表示，根據從配售機構收集到的初步資料，今次的認購金額為721.8億港元，是目標發行額的約1.4倍，而認購人數為32.6萬，較去年高12%。認購金額及認購人數均創新高。 發言人續指，由於銀色債券的認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限550億港元，目前計劃於下周三(8月16日)公布配發結果。