銀色債券｜認購金額逾721億超額約0.4倍　認購人數32.6萬同創新高

銀色債券2023於今（9日）下午2時截止認購，多間銀行及券商表示，認購銀債情況反應極好，中銀香港指，今批銀債一如預期反應熱烈，該行認購人數及金額破紀錄；滙豐表示，在現時環境下獲得投資者青睞，該行購額量按年增50%；富途則指，總認購金額逾4.3億，認購人數較去年約增21%。

至於政府8月16日公布銀債分配結果，並料最終發行額將提高至上限550億港元。

中銀香港料銀債逾32萬人認購

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，今批銀色債券認購一如預期反應熱烈，經中銀認購銀色債券的人數及金額均創出新高，線上渠道認購人數佔比較往年上升。其中經手機銀行申請的人數更上升超過2成。

中銀香港預計，今批銀色債券市場整體認購人數可超過32萬人，若以發行額最多增至港幣550億元計算，預計申請20手或以下可獲全數派發。由於近期市況較波動，而銀色債券可鎖定三年的5厘保證回報，相信長者會長期持有銀色債券作收息之用；該行亦將提供銀債退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。