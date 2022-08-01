銀色債券2022｜新一批銀債保底息加至4厘　料最快本周公布詳情

財政司司長陳茂波昨日在其網誌預告，第七批銀色債券發行額將加碼至最多450億元，保證息率亦上調到4厘。（資料圖片）

財政司司長陳茂波昨日在其網誌預告，即將發行的第七批銀色債券，發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限；保證息率亦上調到4厘，較去年的3.5厘加半厘。有報道指出，銀債詳情料最快本周公布。

銀債是香港政府針對「銀髮族」推出及發行的零售債券，去年將「銀髮族」門檻降低至60歲或以上，僅限香港身份證持有人購買。與其他零售債券不同之處，是銀債不設第二市場，即是持有的3年間不能交易。銀債的保低息率，則較iBond為高。目前市面上的兩隻iBond，分別是2023年到期通脹掛鈎債券（4239）及2024年到期通脹掛鈎債券（4246），保底息率均劃一為2厘。

政府去年8月發行的第六批300億元銀債，保底息率加至3.5厘。由於當時市場利率低企，加上發行額加碼，銀債認購反應十分熱烈，認購人數及總金額分別為25.68萬人及678.63億元，均打破歷年紀錄。

供 60 歲或以上「銀髮族」認購 保底息率比iBond高

不過隨着本港進入加息周期，不少市場人士已分析，政府若不上調新一批銀債保底息，恐怕難有吸引力，認購反應必然差過去年，今年的認購人數可能會出現20%至30%的減幅。因此，政府現將今批銀債的保低息上調半厘，至4厘，實屬順應市場大勢。