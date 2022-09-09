銀色債券2022｜最終發行額450億港元 最多可獲21手 (更新)

【9月9日16:44更新】政府今日(9日)公布第七批銀色債券的認購及配發結果。根據配售銀行和指定證券經紀所提供的認購資料，截至9月2日下午2時認購期結束為止，政府共收到289,640份有效申請，申請的債券本金總額達約625億港元(62,462,990,000港元)。銀色債券的最終發行額為450億港元，高於350億港元的目標發行額。

政府按照2022年8月9日的發行通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發不同金額的債券，最多可獲21手(每手為10,000港元)。為數197,884份認購20手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的91,756申請(即認購20手以上者)，均將先獲發20手債券，並進行抽籤，其中24,295份申請將獲配發多一手債券。銀色債券將於2022年9月14日發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司長陳茂波說：「本批銀色債券的發行額和最低息率均比以往為高，很高興看到銀色債券得到更多市民的支持。發行銀色債券能為年長市民提供一項安全可靠及具穩定回報的投資選項，亦有助進一步推動普惠金融及帶動業界發展潛力龐大的銀髮市場。我們往後會繼續因應認購反應及市場情況等相關因素，檢視計劃的成效和安排。」

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【9月2日18:35更新】政府發言人表示，從配售機構收集到的初步資料，初步認購結果顯示約29萬人認購，較去年高13%；認購金額約626.4億元，是目標發行額的約1.8倍。由於銀色債券的認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限450億港元，當局計劃在下周五(9日)公布配發結果。

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【14:21更新】銀色債券剛於下午2時截止認購，銀行及券商都表示今批銀債反應較預期踴躍，認購人數及金額有機會創新高，認購人數或多達30萬，金額可挑戰700億元。今次是香港特區政府發行的第七批銀色債券，保底息率高達4厘，具有一定吸引力，而政府已表示，發行金額可加碼至最多450億元。

雖然政府限定每人最多分派100手（100萬元），但是仍有銀行客戶突破上限，信銀國際據報就有大客認購300手（300萬元）。招商永隆銀行亦接獲多宗認購金額達100萬元或以上的申請。

有市民大額認購超過100萬元分派上限

事實上，多家銀行早已表示，今次銀債認購反應熱烈，首日認購人數創新高。滙豐銀行及中銀香港認購宗數創首日新高，恒生銀行客戶累計認購銀債人數亦已超過上一批，8月29日（本周一）單日認購人數更創下歷來銀色債券認購單日新高。

上海商業銀行執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，該行認講反應較去年熱烈。香港整體而言，今批銀債認購人數有機會達到30萬人，參考去年平均認購金額推算，今批銀債認購金額或可超過700億元，創歷史新高。

電子認購比率增加

除整體反應熱烈外，透過手機或網上銀行認購亦增加。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌亦表示，中銀香港第七批銀色債券認購反應熱烈，經手機銀行認購的客戶更大幅上升超過5成，每人平均認購手數超過20手。