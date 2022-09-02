銀色債券2022｜29萬人認購銀債創新高　凍資626.4億元 (更新)

第七批的銀色債券截飛，業界估計，今次認購人數及金額均會創新高。（資料圖片）

【18:35更新】政府發言人表示，從配售機構收集到的初步資料，初步認購結果顯示約29萬人認購，較去年高13%；認購金額約626.4億元，是目標發行額的約1.8倍。由於銀色債券的認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限450億港元，當局計劃在下周五(9日)公布配發結果。

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【14:21更新】銀色債券剛於下午2時截止認購，銀行及券商都表示今批銀債反應較預期踴躍，認購人數及金額有機會創新高，認購人數或多達30萬，金額可挑戰700億元。今次是香港特區政府發行的第七批銀色債券，保底息率高達4厘，具有一定吸引力，而政府已表示，發行金額可加碼至最多450億元。

雖然政府限定每人最多分派100手（100萬元），但是仍有銀行客戶突破上限，信銀國際據報就有大客認購300手（300萬元）。招商永隆銀行亦接獲多宗認購金額達100萬元或以上的申請。

有市民大額認購超過100萬元分派上限

事實上，多家銀行早已表示，今次銀債認購反應熱烈，首日認購人數創新高。滙豐銀行及中銀香港認購宗數創首日新高，恒生銀行客戶累計認購銀債人數亦已超過上一批，8月29日（本周一）單日認購人數更創下歷來銀色債券認購單日新高。

上海商業銀行執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，該行認講反應較去年熱烈。香港整體而言，今批銀債認購人數有機會達到30萬人，參考去年平均認購金額推算，今批銀債認購金額或可超過700億元，創歷史新高。

電子認購比率增加

除整體反應熱烈外，透過手機或網上銀行認購亦增加。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌亦表示，中銀香港第七批銀色債券認購反應熱烈，經手機銀行認購的客戶更大幅上升超過5成，每人平均認購手數超過20手。