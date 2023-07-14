銀色債券2023｜一文睇清目標發行額　保證息率及每手入場費 (更新專家分析)

政府銀色債券的投資，為60歲及以上的長者，提供穩定可靠的回報，亦推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。財政司司長陳茂波，於2023年2月《財政預算案》中提到，計劃於本財年，發行不少於500億元銀債，以及150億元綠色零售債券。

銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。

2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。

銀色債券2023｜銀債相關專家分析

中銀香港周國昌：建議資金充裕的投資者可認購25至30手

中國銀行(香港)個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，建議資金充裕的投資者可認購25至30手，他指出，銀債低風險、高回報、認知度高，更設有售回機制，料在循環分配機制下可獲配發更多手。

至於該行預測，今年認購人數將增至約30萬人，平均認購金額約20萬元，即整體認購金額可達600億元，較目標發行金額500億元及最高發行額550億元為高，故認為超額認購機會較大。

莊太量：銀債較定存吸引 建議「盡抽」

劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量向《am730》表示，銀債較定存達5厘，較現時銀行的定存息更吸引；問及有關認購建議，莊太量就建議應該投資者「盡抽」作投資。他早前曾認為，銀債息率一定不能低過通脹，或現時的定期存款息率。

李兆波：銀債放3年有穩定高息 料明年銀行定存難及4厘

中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波回覆本報表示，根據上一批銀債發放結果，每人最多可獲發21手，他認為若申請20手，可獲得3年穩定5%的高息，因明年銀行定存息率或難及至4厘。

至於與美國國債比較下，美債收益率雖然不到12個月就超逾5%，但預計不會持續，加上若購入美國國債，交易費用非常高銀債相對較穩定低風險；他又補充，銀債不能與股票比較因兩者風險不一。