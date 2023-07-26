銀色債券2023｜富途證券推「9免」及增設門市認購　更送高達6000元獎賞

銀色債券2023｜去年銀債認購反應熱烈，富途證券表示，該平台數據顯示，上批銀債的認購數據，獲得逾 2,000人認購，累積超過3.4億認購金額。新一批銀色債券認購在即，富途證券推「9免」及增設門市認購，更送高達6000元獎賞。 但需注意，要獲得「富途獎賞」，需符合活動條款及細則之要求。 銀色債券2023｜富途證券推「9免」 富途證券表示，今批銀色債券認購，將推出「9免」優惠，包括認購手續費、申請手續費、托管費、不動戶費、轉入費、轉出費、代收利息手續費、提早贖回費及到期贖回費。

銀色債券2023｜合資格客戶送高達6000元獎賞 為鼓勵更多年長投資者參與，富途推出重磅優惠予「60+銀髮族」新客。合資格長者新客存 入10萬港元或以上，並將資金留存於戶口不少於一年，除了可獲得高達1,400港元的迎新獎賞及附帶總值1,000港元的超市禮券外，再成功邀請身邊60歲以上老友參與，並存入資金，即可獲得700股票現金券。 而受邀老友記存入1萬港元，亦可享額外200元的股票現金券，齊共享高達5,700港元的獎賞；現客戶若成功邀請60+銀髮族新客存入資金，則可無上限享每位700港元的獎賞，而被邀人也各可額外獲得200港元獎賞；銀髮族新客更各可享高達2,400港元開戶獎賞，邀請了友入金更可共享高達5,700港元優惠。 銀色債券2023｜增設線上線下認購 除了豐富獎賞，富途表示，特設24小時諮詢專線（電話：25233588），專門解答年長投資者對銀債的疑問，並預約專人 1 對 1 服務，遍佈港鐵站、金鐘辦公室、地區流動車以多個地區推廣活動地點等，讓年長投資者即時掌握銀債資訊及辦理開戶認購手續，消除對網上投資所產生的疑慮。有別於往年的線下服務點，富途今年更透過由8月1日正式開幕位於尖沙咀的富途體驗店，特設店內排隊快線，為銀髮投資者提供特快開設認購服務。 銀色債券2023｜銀債申請門檻：