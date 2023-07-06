銀色債券2023｜新一期銀債即將推出　今年保證息率有望多過4厘？

政府銀色債券的投資，為60歲及以上的長者，提供穩定可靠的回報，亦推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。財政司司長陳茂波，於2023年2月《財政預算案》中提到，計劃於本財年，發行不少於500億元銀債，以及150億元綠色零售債券。 港交所日前向各證券行經紀發通告，有意參與今次銀債發行的經紀，需於7月7日或之前，向金管局提交承諾書。

銀色債券2023｜申請年齡及資金門檻 根據過往發行詳請，申請銀色債券最低及最高年齡要求，為需滿60歲，而認購者需為持有有效香港身份證的香港居民；而每手最低金額為1萬元1手。最新一批則有待公布。 銀色債券2023｜銀色債券派息率 根據以往安排，銀色債券利息與通脹掛鈎，因為息率回報浮動，即為浮息，而浮息根據政府統計處的綜合消費物價指數，最近6個月的按年通脹率計算，對上一批第七批銀色債券（2022年）的保證息率為4厘。最新一批則有待公布。 此外，派息將以浮息及保證息率兩者之間較高者為準。