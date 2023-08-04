銀色債券2023｜認購期即日起至8月9日　一文睇清各大銀行證券行認購優惠　一券商送高達6000元獎賞 (持續更新)

銀色債券2023 / 銀債2023｜政府早前公布第8批銀債安排，新一批銀色債券發行額不少於500億元，保證息率5厘，較去年銀色債券保證息率4厘為高，亦是目前歷史最高，而新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次。以下《am730》為讀者整理有關各大銀行及證券行的認購優惠，內文將持續更新。 【8月4日最後更新】

銀色債券2023｜申請年齡及資金門檻 2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。 銀色債券2023｜銀色債券保證息率 對上一批第七批銀色債券(2022年)的保證息率為4厘。最新一批銀色債券(2023年)保證息率為5厘，每半年派息一次。 銀色債券2023｜申請日期及時間 銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。 銀色債券2023｜銀債認購4階段 7月14日至7月28日：準備期

8月18日 ：銀債發行

7月28日至8月9日：正式開始認購銀債

8月9日下午2時：截止認購銀債 銀色債券2023｜相關資訊：（點擊觀看）

▼ 銀色債券2023｜獲 委任的指定證券商及銀行一覽 ▼

銀色債券2023｜各銀行優惠 銀色債券2023｜滙豐：提供6免優惠 滙豐銀行於今批銀債中，為聯席安排行及配售銀行。滙豐指，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請；該行將提供一系列手續費豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。 銀色債券2023｜渣打：推出5免優惠 渣打客戶透過債券戶口認購銀色債券，將獲豁免5項費用，包括手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券。 渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，新批銀色債券保證息率上調至5厘較以往高，相信能為長者提供既低風險，又穩定的回報；而去年渣打香港接獲的銀色債券申請，較對上一批增加近一成，料今次認購反應同樣踴躍。 銀色債券2023｜信銀國際：推出7免優惠 中信銀行(國際)將推出零售銀色債券「七免」優惠，包括豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

銀色債券2023｜恒生： 提供7免優惠及大抽獎 恒生銀行指，由7月28日上午9時至8月9日下午2時，恒生客戶可透過各種線上線下渠道認購銀色債券，包括個人Mobile App、個人e-Banking、電話理財或到分行遞交認購表格，並可享7項費用豁免優惠，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、提前及到期贖回手續費、轉入及轉出手續費。 恒生亦設網上投資服務大抽獎。由7月1日至9月29日，客戶凡經網上途徑成功認購指定產品(包括第八批銀色債券)或完成指定服務(如開立證券戶口、開立SimplyFund戶口、透過基金投資戶口認購基金等)即可參加大抽獎，有機會贏取1萬元Apple Store禮品卡。 銀色債券2023｜招商永隆：推6免優惠 招商永隆表示，將為推6項費用豁免優惠，包括手續費（0.15%）、債券託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費及提早贖回費。 銀色債券2023｜花旗：提供7免優惠 花旗銀行表示，客戶以若債券戶口形式認購銀色債券，可獲豁免7項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費及轉出費 。 銀色債券2023｜東亞：提供7免優惠 東亞銀行為客戶提供7項豁免收費優惠。客戶透過本行成功認購綠色債券，可獲豁免認購手續費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、每半年收取之債券托管費、交收服務費及轉入費。 銀色債券2023｜工商銀行(亞洲)：推7免優惠 中國工商銀行（亞洲）推出七大費用豁免優惠，助力更多60歲及以上的長者受惠於銀色債券的穩定可靠回報。 銀色債券2023｜大新銀行：提供7免優惠 大新銀行表示，新一批銀色債券將提供7免優惠認購，包括認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、提早贖回手續費及轉出費。而銀色債券之認購期由7月28日上午9時至8月9日下午2時。

銀色債券2023｜中銀香港：認購費用全免 中銀香港表示，新一批銀色債券即將推售，該行為客戶提供全免認購費用。 銀色債券2023｜星展銀行：享6免優惠 星展銀行公布，該行為客戶攏供「6免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉入）、利息代收費、提早贖回費和到期贖回費。 銀色債券2023｜富邦銀行：提供「8免」優惠 富邦銀行為新一批銀債提供「8免」優惠，包括認購手續費、新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回費、轉出費（至其他銀行）。 銀色債券2023｜上商：提供「7免」優惠 上海商業銀行表示，為配合第八批銀色債券發行，故提供「7免」優惠，包括認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費、到期贖回費。 上海商業銀行零售銀行業務總監陳志偉先生表示，銀色債券為銀髮一族而設，息率會隨通脹而浮動，銀色債券靈活性大，持有人可選擇隨時取回本金，是一個相對穩定可靠的投資選擇。而本次的保證息率更上調至5%，回報較之前更吸引，預計今次市場對銀色債券反應熱烈。 銀色債券2023｜交銀香港：享「7免」優惠 交通香港公布，推出銀色債券認購「7免」收費優惠。於2023年7月28日上午9時至2023年8月9日下午2時認購期間，客戶經交通香港成功認購銀債，可享認購費、買入交易費、賣出交易費、到期贖回費、存倉費、代收利息費及存入債券費用全免。 交通香港指，提供多個認購渠道予客戶選擇。客戶除可透過網上銀行、流動電話銀行或電話銀行認購外，亦可到全線分行辦理認購手續。