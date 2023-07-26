銀色債券2023｜7月28日認購　一文睇清各大銀行證券行認購優惠　一券商送高達6000元獎賞 (持續更新)

銀色債券2023 / 銀債2023｜政府早前公布第8批銀債安排，新一批銀色債券發行額不少於500億元，保證息率5厘，較去年銀色債券保證息率4厘為高，亦是目前歷史最高，而新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次。以下《am730》為讀者整理有關各大銀行及證券行的認購優惠，內文將持續更新。
【7月26日更新】恒生銀行、上海商業銀行優惠資訊更新
銀色債券2023｜申請年齡及資金門檻
2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。
銀色債券2023｜銀色債券保證息率
對上一批第七批銀色債券(2022年)的保證息率為4厘。最新一批銀色債券(2023年)保證息率為5厘，每半年派息一次。
銀色債券2023｜申請日期及時間
銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。
銀色債券2023｜銀債認購4階段
- 7月14日至7月28日：準備期
- 8月18日：銀債發行
- 7月28日至8月9日：正式開始認購銀債
- 8月9日下午2時：截止認購銀債
銀色債券2023｜相關資訊：（點擊觀看）
▼銀色債券2023｜獲委任的指定證券商及銀行一覽▼
銀色債券2023｜各銀行優惠
銀色債券2023｜滙豐：提供6免優惠
滙豐銀行於今批銀債中，為聯席安排行及配售銀行。滙豐指，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請；該行將提供一系列手續費豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。
銀色債券2023｜渣打：推出5免優惠
渣打客戶透過債券戶口認購銀色債券，將獲豁免5項費用，包括手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券。
渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，新批銀色債券保證息率上調至5厘較以往高，相信能為長者提供既低風險，又穩定的回報；而去年渣打香港接獲的銀色債券申請，較對上一批增加近一成，料今次認購反應同樣踴躍。
銀色債券2023｜信銀國際：推出7免優惠
中信銀行(國際)將推出零售銀色債券「七免」優惠，包括豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。
銀色債券2023｜恒生：提供7免優惠及大抽獎
恒生銀行指，由7月28日上午9時至8月9日下午2時，恒生客戶可透過各種線上線下渠道認購銀色債券，包括個人Mobile App、個人e-Banking、電話理財或到分行遞交認購表格，並可享7項費用豁免優惠，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、提前及到期贖回手續費、轉入及轉出手續費。
恒生亦設網上投資服務大抽獎。由7月1日至9月29日，客戶凡經網上途徑成功認購指定產品(包括第八批銀色債券)或完成指定服務(如開立證券戶口、開立SimplyFund戶口、透過基金投資戶口認購基金等)即可參加大抽獎，有機會贏取1萬元Apple Store禮品卡。
銀色債券2023｜招商永隆：推6免優惠
招商永隆表示，將為推6項費用豁免優惠，包括手續費（0.15%）、債券託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費及提早贖回費。
銀色債券2023｜花旗：提供7免優惠
花旗銀行表示，客戶以若債券戶口形式認購銀色債券，可獲豁免7項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費及轉出費 。
銀色債券2023｜東亞：提供7免優惠
東亞銀行為客戶提供7項豁免收費優惠。客戶透過本行成功認購綠色債券，可獲豁免認購手續費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、每半年收取之債券托管費、交收服務費及轉入費。
銀色債券2023｜工商銀行(亞洲)：推7免優惠
中國工商銀行（亞洲）推出七大費用豁免優惠，助力更多60歲及以上的長者受惠於銀色債券的穩定可靠回報。
銀色債券2023｜中銀香港：認購費用全免
中銀香港表示，新一批銀色債券即將推售，該行為客戶提供全免認購費用。
銀色債券2023｜星展銀行：享6免優惠
星展銀行公布，該行為客戶攏供「6免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉入）、利息代收費、提早贖回費和到期贖回費。
銀色債券2023｜富邦銀行：提供「8免」優惠
富邦銀行為新一批銀債提供「8免」優惠，包括認購手續費、新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回費、轉出費（至其他銀行）。
銀色債券2023｜上商：提供「7免」優惠
上海商業銀行表示，為配合第八批銀色債券發行，故提供「7免」優惠，包括認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費、到期贖回費。
上海商業銀行零售銀行業務總監陳志偉先生表示，銀色債券為銀髮一族而設，息率會隨通脹而浮動，銀色債券靈活性大，持有人可選擇隨時取回本金，是一個相對穩定可靠的投資選擇。而本次的保證息率更上調至5%，回報較之前更吸引，預計今次市場對銀色債券反應熱烈。
銀色債券2023｜各券商優惠
銀色債券2023｜致富證券：有10免並新客送300現金券
致富證券表示，擬為銀債提供九成孖展，0息0手續費，最多抽10手，方便新舊客戶贖回4厘固定回報的舊債，申請5厘息的新債；亦會豁免多項收費「10免」優惠：免現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展認購利息、存入費、 存倉費、到期贖回費、代收股息費、託管費、不動戶費、平台費。
同時，擬為新開戶送300元 Donki Coupon，免費港股美股即時報價，免佣月供港股美股基金；用智方便網上開戶不用存入1萬元資金；推薦新客開戶，推薦人有機獲100元現金券。
銀色債券2023｜耀才證券：提供10免
耀才證券指，將為新舊客戶認購銀債可享「10項全免優惠」，包括利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免、存入費全免、存倉費全免、轉倉費全免、免經紀費全免、免提早贖回費全免、到期贖回費全免及代收股息手續費全免。
至於新客戶再送20股盈富基金，以及10股滙豐股份；轉倉客再送10股騰訊。
銀色債券2023｜英皇證券：提供12免
英皇證券表示，今批銀債將推出12免優惠，包括免入錢、免息優惠、免託管費、免代收利息費、免存倉費、免轉倉費(轉出及轉入)、免認購手續費、免經紀費、免提早贖回費、免到期贖回費、免不動戶費及免平台費。
銀色債券2023｜輝立證券：提供 10免
輝立證券表示，將為新舊客戶認購銀債提供「10免」優惠，包括免利息、免按金、手續費低至0、免存入費、存倉費、託管費、不動戶費、免到期贖回費、平台費及免預先入錢。
當中認購銀債包含以下4款選擇：
- 限借1萬至3萬元：0按金0息
- 限借4萬至10萬元：孖展息3.88厘及手續費38元
- 限借11萬至30萬元：孖展息3.88厘及手續費68元
- 現金認購：手續費全免
銀色債券2023｜富昌證券：提供15項優惠
富昌證券公布，將為客戶提供15項認購優惠，包括轄免代收利息費、提早贖回費、到期贖回費、存入費、轉出費、利息、按金、認購費、平台費、免存倉費，以及港股零佣金，港股及美股手機版串流報價，港期100張零佣、200元餐飲美食券，轉倉再送最多1萬佣金券。
富昌證券聯席董事譚朗蔚表示息率較銀行定期存款更具吸引力，建議每人認購15至20手。
銀色債券2023｜環一證券：提供4免優惠
環一證券公布，為客戶提供4免優惠，包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費。
銀色債券2023｜富途證券：推「9免」及送高達6000元獎賞
富途證券表示，新一批銀色債券認購在即，現推「9免」及增設門市認購，包括認購手續費、申請手續費、托管費、不動戶費、轉入費、轉出費、代收利息手續費、提早贖回費及到期贖回費。
同時，為鼓勵更多年長投資者參與，富途推出重磅優惠予「60+銀髮族」新客。合資格長者新客存入10萬港元或以上，並將資金留存於戶口不少於一年，除了可獲得高達1,400港元的迎新獎賞及附帶總值1,000港元的超市禮券外，再成功邀請身邊60歲以上老友參與，並存入資金，即可獲得700股票現金券。
而受邀老友記存入1萬港元，亦可享額外200元的股票現金券，齊共享高達5,700港元的獎賞；現客戶若成功邀請60+銀髮族新客存入資金，則可無上限享每位700港元的獎賞，而被邀人也各可額外獲得200港元獎賞；銀髮族新客更各可享高達2,400港元開戶獎賞，邀請了友入金更可共享高達5,700港元優惠。
詳情：富途證券
銀色債券2023｜銀債常見問題
銀色債券2023｜新一批銀債安排如何？
第8批銀色債券發行額不少於500億元，保證息率5厘，較去年銀色債券保證息率4厘為高...詳情按此
銀色債券2023｜銀色債券每手多少錢？
新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次...詳情按此
銀色債券2023｜購買銀債有何資格？
只要2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)，及持有有效香港身份證的香港居民可以認購...詳情按此
銀色債券2023｜申請買銀債日期及時間？
銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行...詳情按此