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財經
2023-07-26 18:48:00

銀色債券2023｜7月28日認購　一文睇清各大銀行證券行認購優惠　一券商送高達6000元獎賞 (持續更新)

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銀色債券2023｜7月28日正式開售，一文看清各大銀行、證券行認購優惠。

銀色債券2023 / 銀債2023｜政府早前公布第8批銀債安排，新一批銀色債券發行額不少於500億元，保證息率5厘，較去年銀色債券保證息率4厘為高，亦是目前歷史最高，而新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次。以下《am730》為讀者整理有關各大銀行及證券行的認購優惠，內文將持續更新。

【7月26日更新】恒生銀行、上海商業銀行優惠資訊更新

銀色債券2023｜申請年齡及資金門檻

2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。

銀色債券2023｜銀色債券保證息率

對上一批第七批銀色債券(2022年)的保證息率為4厘。最新一批銀色債券(2023年)保證息率為5厘，每半年派息一次。

銀色債券2023｜申請日期及時間

銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。

銀色債券2023｜銀債認購4階段

  • 7月14日至7月28日：準備期
  • 8月18日：銀債發行
  • 7月28日至8月9日：正式開始認購銀債
  • 8月9日下午2時：截止認購銀債

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銀色債券2023｜獲委任的指定證券商及銀行一覽

銀色債券2023｜獲委任的指定證券商及銀行。（AM730製圖） 銀色債券2023｜獲委任的指定證券商及銀行。（AM730製圖） 銀色債券2023｜獲委任的指定證券商及銀行。（AM730製圖） 銀色債券2023｜獲委任的指定證券商及銀行。（AM730製圖） 銀色債券2023｜獲委任的指定證券商及銀行。（AM730製圖） 銀色債券2023｜獲委任的指定證券商及銀行。（AM730製圖）

銀色債券2023｜各銀行優惠

銀色債券2023｜滙豐：提供6免優惠

滙豐銀行於今批銀債中，為聯席安排行及配售銀行。滙豐指，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請；該行將提供一系列手續費豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

銀色債券2023｜渣打：推出5免優惠

渣打客戶透過債券戶口認購銀色債券，將獲豁免5項費用，包括手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券。

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，新批銀色債券保證息率上調至5厘較以往高，相信能為長者提供既低風險，又穩定的回報；而去年渣打香港接獲的銀色債券申請，較對上一批增加近一成，料今次認購反應同樣踴躍。

銀色債券2023｜信銀國際：推出7免優惠

中信銀行(國際)將推出零售銀色債券「七免」優惠，包括豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

銀色債券2023。

銀色債券2023｜恒生：提供7免優惠及大抽獎

恒生銀行指，由7月28日上午9時至8月9日下午2時，恒生客戶可透過各種線上線下渠道認購銀色債券，包括個人Mobile App、個人e-Banking、電話理財或到分行遞交認購表格，並可享7項費用豁免優惠，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、提前及到期贖回手續費、轉入及轉出手續費。

恒生亦設網上投資服務大抽獎。由7月1日至9月29日，客戶凡經網上途徑成功認購指定產品(包括第八批銀色債券)或完成指定服務(如開立證券戶口、開立SimplyFund戶口、透過基金投資戶口認購基金等)即可參加大抽獎，有機會贏取1萬元Apple Store禮品卡。

銀色債券2023｜招商永隆：推6免優惠

招商永隆表示，將為推6項費用豁免優惠，包括手續費（0.15%）、債券託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費及提早贖回費。

銀色債券2023｜花旗：提供7免優惠

花旗銀行表示，客戶以若債券戶口形式認購銀色債券，可獲豁免7項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費及轉出費 。

銀色債券2023｜東亞：提供7免優惠

東亞銀行為客戶提供7項豁免收費優惠。客戶透過本行成功認購綠色債券，可獲豁免認購手續費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、每半年收取之債券托管費、交收服務費及轉入費。

銀色債券2023｜工商銀行(亞洲)：推7免優惠

中國工商銀行（亞洲）推出七大費用豁免優惠，助力更多60歲及以上的長者受惠於銀色債券的穩定可靠回報。

銀色債券2023｜中銀香港：認購費用全免

中銀香港表示，新一批銀色債券即將推售，該行為客戶提供全免認購費用。

銀色債券2023｜星展銀行：享6免優惠

星展銀行公布，該行為客戶攏供「6免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉入）、利息代收費、提早贖回費和到期贖回費。

銀色債券2023｜富邦銀行：提供「8免」優惠

富邦銀行為新一批銀債提供「8免」優惠，包括認購手續費、新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回費、轉出費（至其他銀行）。

銀色債券2023｜上商：提供「7免」優惠

上海商業銀行表示，為配合第八批銀色債券發行，故提供「7免」優惠，包括認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費、到期贖回費。

上海商業銀行零售銀行業務總監陳志偉先生表示，銀色債券為銀髮一族而設，息率會隨通脹而浮動，銀色債券靈活性大，持有人可選擇隨時取回本金，是一個相對穩定可靠的投資選擇。而本次的保證息率更上調至5%，回報較之前更吸引，預計今次市場對銀色債券反應熱烈。

銀色債券。(金管局圖片)

銀色債券2023｜各券商優惠

銀色債券2023｜致富證券：有10免並新客送300現金券

致富證券表示，擬為銀債提供九成孖展，0息0手續費，最多抽10手，方便新舊客戶贖回4厘固定回報的舊債，申請5厘息的新債；亦會豁免多項收費「10免」優惠：免現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展認購利息、存入費、 存倉費、到期贖回費、代收股息費、託管費、不動戶費、平台費。

同時，擬為新開戶送300元 Donki Coupon，免費港股美股即時報價，免佣月供港股美股基金；用智方便網上開戶不用存入1萬元資金；推薦新客開戶，推薦人有機獲100元現金券。

銀色債券2023｜耀才證券：提供10免

耀才證券指，將為新舊客戶認購銀債可享「10項全免優惠」，包括利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免、存入費全免、存倉費全免、轉倉費全免、免經紀費全免、免提早贖回費全免、到期贖回費全免及代收股息手續費全免。

至於新客戶再送20股盈富基金，以及10股滙豐股份；轉倉客再送10股騰訊。

銀色債券2023｜英皇證券：提供12免

英皇證券表示，今批銀債將推出12免優惠，包括免入錢免息優惠免託管費免代收利息費免存倉費免轉倉費(轉出及轉入)免認購手續費免經紀費免提早贖回費免到期贖回費免不動戶費及免平台費。

銀色債券2023｜輝立證券：提供 10免

輝立證券表示，將為新舊客戶認購銀債提供「10免」優惠，包括免利息、免按金、手續費低至0、免存入費、存倉費、託管費、不動戶費、免到期贖回費、平台費及免預先入錢。

當中認購銀債包含以下4款選擇：

  • 限借1萬至3萬元：0按金0息
  • 限借4萬至10萬元：孖展息3.88厘及手續費38元
  • 限借11萬至30萬元：孖展息3.88厘及手續費68元
  • 現金認購：手續費全免

銀色債券2023｜富昌證券：提供15項優惠

富昌證券公布，將為客戶提供15項認購優惠，包括轄免代收利息費、提早贖回費、到期贖回費、存入費、轉出費、利息、按金、認購費、平台費、免存倉費，以及港股零佣金，港股及美股手機版串流報價，港期100張零佣、200元餐飲美食券，轉倉再送最多1萬佣金券。

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示息率較銀行定期存款更具吸引力，建議每人認購15至20手。

銀色債券2023｜環一證券：提供4免優惠

環一證券公布，為客戶提供4免優惠，包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費。

銀色債券2023｜富途證券：推「9免」及送高達6000元獎賞

富途證券表示，新一批銀色債券認購在即，現推「9免」及增設門市認購，包括認購手續費、申請手續費、托管費、不動戶費、轉入費、轉出費、代收利息手續費、提早贖回費及到期贖回費。

同時，為鼓勵更多年長投資者參與，富途推出重磅優惠予「60+銀髮族」新客。合資格長者新客存入10萬港元或以上，並將資金留存於戶口不少於一年，除了可獲得高達1,400港元的迎新獎賞及附帶總值1,000港元的超市禮券外，再成功邀請身邊60歲以上老友參與，並存入資金，即可獲得700股票現金券。

而受邀老友記存入1萬港元，亦可享額外200元的股票現金券，齊共享高達5,700港元的獎賞；現客戶若成功邀請60+銀髮族新客存入資金，則可無上限享每位700港元的獎賞，而被邀人也各可額外獲得200港元獎賞；銀髮族新客更各可享高達2,400港元開戶獎賞，邀請了友入金更可共享高達5,700港元優惠。

詳情：富途證券

銀色債券2023｜7月28日認購，一文睇清各大銀行證券行認購優惠。

銀色債券2023｜銀債常見問題

銀色債券2023｜新一批銀債安排如何？

第8批銀色債券發行額不少於500億元，保證息率5厘，較去年銀色債券保證息率4厘為高...詳情按此

銀色債券2023｜銀色債券每手多少錢？

新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次...詳情按此

銀色債券2023｜購買銀債有何資格？

只要2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)，及持有有效香港身份證的香港居民可以認購...詳情按此

銀色債券2023｜申請買銀債日期及時間？

銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行...詳情按此

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