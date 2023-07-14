銀色債券2023｜7月28日認購　一文睇清各大銀行證券行認購優惠 (持續更新)

銀色債券2023 / 銀債2023｜政府今日（14日）上午將公布第8批銀債安排，新一批銀色債券發行額不少於500億元，保證息率5厘，較去年銀色債券保證息率4厘為高，亦是目前歷史最高，而新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次。以下《am730》為讀者整理有關各大銀行及證券行的認購優惠，內文將持續更新。

銀色債券2023｜申請年齡及資金門檻

2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。

銀色債券2023｜銀色債券保證息率

對上一批第七批銀色債券(2022年)的保證息率為4厘。最新一批銀色債券(2023年)保證息率為5厘，每半年派息一次。

銀色債券2023｜申請日期及時間

銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。