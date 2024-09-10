銀色債券2024｜中銀倡人均認購20手？　認購建議/優惠等一覽(不斷更新)

本港政府9月10日公布發行新一批銀色債券，予合資格香港居民認購。銀債的目標發行額為500億港元，每手1萬港元，年期3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎及保證不會少於4厘。
申請詳情：
銀色債券2024｜保底年息4厘 如何申請/派息/好處/風險/認購優惠一文睇清(不斷更新)
新一批銀債改按基建債發行
財經事務及庫務局局長許正宇表示，本批銀色債券乃基礎建設債券計劃下的零售部分。發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，如用作興建中九龍幹線、洪水橋發展區等。
許正宇表示，去年有32萬申請，估計有資格申請的市民約240萬，至於將來亦會有委員會分配資金運用，並會公布使用詳情予市民知道。
滙豐中銀：銀債息率吸引
滙豐表示，債券市場已出現「短息高於長息」，三年期債提供4厘是吸引的水平；中銀亦指，市場已預期美國9月中將減息至少0.25厘，而今年尚有3次議息，令拆息及存息均回落，使銀債息率吸引。
對於綠債過往有提及用作基建方面，政府解釋，綠債資金是用於政府建築物如具「綠建環評」認證項目、部分堆田項目的環保項目等；至於新一批基建銀債投資項目，則未必與綠色「太相關」，反而與民生項目較有關係。
【9月10日更新】
銀色債券買多少？
銀色債券2024｜中銀：流動性充裕可考慮申請30手
中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，參考去年認購人數略超過30萬人，估計今年申請人數會相若，建議長者若資金足夠，可平均認購20手；若流動性相當充裕，可考慮申請30手，提高中籤機會。
周國昌指出，現時港元定期存款利率已較早前回落，較長年期的存款亦只略高於3厘，考慮到全球即將進入減息周期，加上銀債能鎖定三年保證回報4厘，接近「零風險」，具有一定吸引力。
銀色債券2024｜關焯照：入5至10手
冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，4厘定息「一般吸引」不算太高。但他指，有機會「買幾多分配幾多」，建議可入5至10手。
銀色債券2024｜富途：4厘息合理
富途證券首席分析師譚智樂指，對長者來說4厘息算合理，銀債可抗通脹及有保底回報，而銀債有保底，而預期未來3年將處減息周期，利率已鎖定，所以風險偏低，加上不設二手市場，不用擔心市場波動性，以及可以原價售回政府。
他建議投資者可以將到期的銀債資金來認購，而首次認購的長者，則因應手頭是否有多餘資金，以及承受風險的能力。
銀色債券認購優惠：
銀色債券2024｜恒生：7項費用豁免
恒生銀行指，為方便長者客戶認購第 9 批銀色債券，提供全方位線上線下銀色債券認購渠道，並同時推出 7 項費用豁免優惠。包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、債券轉入費、債券轉出費。
銀色債券2024｜滙豐：6免優惠
滙豐指，該行為第九批銀色債券（Silver Bond）的聯席安排行及配售銀行。
與去年一樣，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。
該行同時預計，數碼平台會繼續成為受銀債投資者歡迎的認購渠道。於2023年，隨著年長客戶日益習慣使用流動理財，經該渠道遞交銀債申請按年上升50%。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。