銀色債券2024｜中銀倡認購20手　一券商送新客兩萬搶客　認購建議/優惠等一覽(不斷更新)

本港政府9月10日公布發行新一批銀色債券，予合資格香港居民認購。銀債的目標發行額為500億港元，每手1萬港元，年期3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎及保證不會少於4厘。

申請詳情：

銀色債券2024｜保底年息4厘 如何申請/派息/好處/風險/認購優惠一文睇清(不斷更新)

新一批銀債改按基建債發行

財經事務及庫務局局長許正宇表示，本批銀色債券乃基礎建設債券計劃下的零售部分。發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，如用作興建中九龍幹線、洪水橋發展區等。

許正宇表示，去年有32萬申請，估計有資格申請的市民約240萬，至於將來亦會有委員會分配資金運用，並會公布使用詳情予市民知道。

滙豐中銀：銀債息率吸引

滙豐表示，債券市場已出現「短息高於長息」，三年期債提供4厘是吸引的水平；中銀亦指，市場已預期美國9月中將減息至少0.25厘，而今年尚有3次議息，令拆息及存息均回落，使銀債息率吸引。

對於綠債過往有提及用作基建方面，政府解釋，綠債資金是用於政府建築物如具「綠建環評」認證項目、部分堆田項目的環保項目等；至於新一批基建銀債投資項目，則未必與綠色「太相關」，反而與民生項目較有關係。

【9月12日更新】