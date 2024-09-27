銀色債券買多少？ 銀色債券2024｜中銀：流動性充裕可考慮申請30手 中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，參考去年認購人數略超過30萬人，估計今年申請人數會相若，建議長者若資金足夠，可平均認購20手；若流動性相當充裕，可考慮申請30手，提高中籤機會。 周國昌指出，現時港元定期存款利率已較早前回落，較長年期的存款亦只略高於3厘，考慮到全球即將進入減息周期，加上銀債能鎖定三年保證回報4厘，接近「零風險」，具有一定吸引力。 銀色債券2024｜關焯照：入5至10手 冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，4厘定息「一般吸引」不算太高。但他指，有機會「買幾多分配幾多」，建議可入5至10手。 銀色債券2024｜富途：4厘息合理 富途證券首席分析師譚智樂指，對長者來說4厘息算合理，銀債可抗通脹及有保底回報，而銀債有保底，而預期未來3年將處減息周期，利率已鎖定，所以風險偏低，加上不設二手市場，不用擔心市場波動性，以及可以原價售回政府。 他建議投資者可以將到期的銀債資金來認購，而首次認購的長者，則因應手頭是否有多餘資金，以及承受風險的能力。

銀色債券認購優惠： 銀色債券2024｜恒生：7項費用豁免 恒生銀行指，為方便長者客戶認購第 9 批銀色債券，提供全方位線上線下銀色債券認購渠道，並同時推出 7 項費用豁免優惠。包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、債券轉入費、債券轉出費。 銀色債券2024｜滙豐：6免優惠 滙豐指，該行為第九批銀色債券（Silver Bond）的聯席安排行及配售銀行。 與去年一樣，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。 該行同時預計，數碼平台會繼續成為受銀債投資者歡迎的認購渠道。於2023年，隨著年長客戶日益習慣使用流動理財，經該渠道遞交銀債申請按年上升50%。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。 銀色債券2024｜中銀香港：豁免認購等費用 豁免投資者認購、持有及如需提早贖回債券的所有相關費用。 銀色債券2024｜中國工商銀行（亞洲）：7免優惠 中國工商銀行（亞洲）表示，全力支持特區政府發行新一批銀色債券（Silver Bond），特別推出7大費用豁免，包括認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費、轉出費。

銀色債券2024｜大新銀行：手續費「7 免」 為迎接新一批銀色債券的發行，大新銀行宣佈推出認購銀色債券手續費「7 免」優惠。客戶經該行成功認購銀色債券，可獲下列手續費豁免優惠，包括認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、提早贖回手續費、轉出費。 銀色債券2024｜東亞：推費用「7免」 東亞銀行指，經該行渠道認購銀貸，可豁免包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、由他行轉入費用及轉倉費。