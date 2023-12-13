銀行公會辦數碼素養學院今畢業 推動普及金融發展

政務司長陳國基指，一直與社會各界攜手合作，加以防範和打擊網絡騙案，並從小培養青少年正確理財觀念和數碼素養，「數碼素養學院」為社會培育懂得明辨是非、理性思考新一代數碼公民。將繼續與各界緊密合作，做好「把關者」角色，讓青少年以至廣大市民在安全可靠的網絡環境下生活，既能更好推動金融科技產業發展，同時亦更放心享受數碼科技為日常生活帶來的便利。

銀行公會主席、中銀香港(2388)副董事長兼總裁孫煜指，銀行公會今年推出一系列舉措，積極與各監管機構及不同持份者合力打擊及防範騙案，並透過不同途徑做好消費者保障工作。學院旨在培育具有責任感的數碼公民，透過培訓課程協助學生建立正確理財觀念，學會如何保護個人私隱和避開網絡詐騙；長幼數碼共融社區服務計劃嘉年華則將數碼素養進一步推廣延伸。未來繼續深化大眾對保護個人資料認識、懂得更安全使用日益創新的數碼銀行渠道、產品和服務，助力推動銀行業的安全發展。

數碼素養學院已為來自14間學校超過210位高小學生，提供累積逾1,200小時培訓課程，教授同學們網上程式設計及透過VR虛擬實境活動的有趣體驗，提升學習動機和參與度，更鼓勵學生提醒家人及身邊同學，時刻保持警覺，避免誤墮網路陷阱，成為精明的消費者及負責任的數碼公民。銀行公會派出義工團隊，講解理財教育、提防詐騙、網絡罪行及保護個人私隱的相關知識，並協助指導學生。

今明舉行長幼數碼共融社區服務計劃嘉年華

此外，銀行公會今明兩日舉行「長幼數碼共融社區服務計劃」嘉年華，透過講座及攤位遊戲，向現場觀眾派發紀念品，令參加者樂在其中。警務處商業罪案調查科亦會派員在現場為大家深入講述如何識別及防範各種騙案，將防騙訊息傳達至不同年齡層，提高他們警覺。活動更以促進跨代共融，共建和諧社會為目標，由參加計劃的學生化身成為活動大使，用他們編程創作的作品向長者分享於課程學到的知識，進一步推廣金融及數碼素養。