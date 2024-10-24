銀行共享帳戶數據 戶口互聯啟動 集中查閱存款 數秒審批貸款

金管局今年1月開展的「銀行同業帳戶數據共享」(IADS)昨正式命名為「戶口互聯」，共有28家銀行參與先導計劃，7家已向特選客戶推出產品，其餘陸續在今年底至明年中前推出。在戶口互聯下，個人、公司和中小企客戶可按意願授權銀行將名下存款帳戶數據分享至其他參與銀行，並應用在信貸申請、帳戶資訊綜覽及客戶身份認證上。對大眾最直接受惠，是未來可在單一網上銀行平台，同時查閱不同銀行的戶口資料。
至於將戶口互聯應用在信貸申請上，則能減省客戶上傳文件的時間，幫助審批申請的銀行更快和更準確地了解客戶的財務狀況，從而簡化並加快信貸申請流程。
減省客戶上傳文件時間
金管局副總裁李達志昨表示，有銀行反映，戶口互聯可將中小企申請融資的時間，由數天縮短至數小時，很多時企業可即時得知結果，對有緊急資金需要的企業是喜訊。參與行之一的ZA Bank昨分享測試成果，並顯示最快僅需3分鐘即可完成貸款審批。滙豐銀行指，將於流動理財應用程式上分階段推出新功能，指定個人客戶將可於今年年底前，在流動理財上檢視其他主要銀行的戶口資料。
另外，計劃除可在單一平台檢閱不同銀行戶口外，有銀行更透過整合和分析客戶帳戶數據，例如收支情況、消費分類等，為客戶提供個人化服務，從而提升客戶體驗和理財規劃能力。
簡化核實身份流程 防詐騙
身份認證方面，銀行間的數據可以點對點方式傳輸，除了確保數據安全、可靠及準確，同時亦方便銀行借助帳戶數據，核實客戶身份和簡化身份認證流程，進一步防範詐騙。
金管局指，會繼續與業界緊密合作，支持業界推出更多創新銀行產品和服務，並監察「戶口互聯」的實施進度和市場發展，適時收集銀行業意見，以檢討及修訂實施細節。