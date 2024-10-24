銀行共享帳戶數據 戶口互聯啟動 集中查閱存款 數秒審批貸款

金管局今年1月開展的「銀行同業帳戶數據共享」(IADS)昨正式命名為「戶口互聯」，共有28家銀行參與先導計劃，7家已向特選客戶推出產品，其餘陸續在今年底至明年中前推出。在戶口互聯下，個人、公司和中小企客戶可按意願授權銀行將名下存款帳戶數據分享至其他參與銀行，並應用在信貸申請、帳戶資訊綜覽及客戶身份認證上。對大眾最直接受惠，是未來可在單一網上銀行平台，同時查閱不同銀行的戶口資料。

至於將戶口互聯應用在信貸申請上，則能減省客戶上傳文件的時間，幫助審批申請的銀行更快和更準確地了解客戶的財務狀況，從而簡化並加快信貸申請流程。