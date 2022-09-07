熱門搜尋:
C觀點 安達臣道地盤塌天秤 猴痘 紅黃碼 柬埔寨詐騙 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
財經
2022-09-07 21:10:00

銀行動態丨中信銀行(國際)與中信建投國際簽署戰略合作協議 發揮品牌協同效應

分享：
中信銀行(國際)行長兼行政總裁畢明強(左)與中信建投國際行政總裁彭文德(右)。

中信銀行(國際)行長兼行政總裁畢明強(左)與中信建投國際行政總裁彭文德(右)。

中信銀行(國際)有限公司(簡稱：信銀國際)中信建投(國際)金融控股有限公司(簡稱：中信建投國際)今日舉行戰略合作協議簽署儀式，中信銀行(國際)行長兼行政總裁畢明強與中信建投國際行政總裁彭文德簽署戰略合作協議，推動多方面業務合作發展，透過品牌關係產生協同效應。

畢明強表示，「同為中信集團成員，雙方在國內地的母公司中信銀行以及中信建投證券一直緊密合作。透過是次簽訂戰略合作協議，將雙方的關係昇華，不止續雙方母公司的合作精神，也進一步貫徹落實中信集團協同戰略，客亦能因雙方拓闊產及服而受惠。

彭文德也指出，「中信建投國際在境外長期展業過程中，已與信銀國際建立深厚友誼，是次合作標誌著雙方在中信集團框架下的『融融協同』工作，邁向更深的層次和更寬的領域，奠定更加穩固的基礎。」

在雙方簽署的戰略合作協議框架下，信銀國際與中信建投國際將本著「優，互利共贏」的原則，透過在業務機會、客戶資源、市場訊息、產品創新等方面加強交流協作、互補共享，發展契機雙方將在企業融資及銀行服務、財富管理、環球市場及財資服務方面進行各項具體業務合作，括跨境業務如本外幣產品及託管、內地企業境外上市、銀團貸款及併貸款，以及境外業股權及債務融資、研、股經紀業、代理清算業及境外理財產相互上架推廣等。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受