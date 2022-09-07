銀行動態丨中信銀行(國際)與中信建投國際簽署戰略合作協議 發揮品牌協同效應

中信銀行(國際)有限公司(簡稱：信銀國際)與中信建投(國際)金融控股有限公司(簡稱：中信建投國際)今日舉行戰略合作協議簽署儀式，中信銀行(國際)行長兼行政總裁畢明強與中信建投國際行政總裁彭文德簽署戰略合作協議，推動多方面業務合作發展，透過品牌關係產生協同效應。

畢明強表示，「同為中信集團成員，雙方在中國內地的母公司中信銀行以及中信建投證券一直緊密合作。透過是次簽訂戰略合作協議，將雙方的關係昇華，不止延續雙方母公司的合作精神，也進一步貫徹落實了中信集團協同戰略，客戶亦能因雙方拓闊產品及服務範疇而受惠。」

彭文德也指出，「中信建投國際在境外長期展業過程中，已與信銀國際建立深厚友誼，是次合作標誌著雙方在中信集團框架下的『融融協同』工作，邁向更深的層次和更寬的領域，奠定更加穩固的基礎。」

在雙方簽署的戰略合作協議框架下，信銀國際與中信建投國際將本著「優勢互補，互利共贏」的原則，透過在業務機會、客戶資源、市場訊息、產品創新等方面加強交流協作、互補共享，發展契機。雙方將在企業融資及銀行服務、財富管理、環球市場及財資服務方面進行各項具體業務合作，包括跨境業務如本外幣產品及託管、內地企業境外上市、銀團貸款及併購貸款等，以及境外業務如股權及債務融資業務、研究服務、股票經紀業務、代理清算業務及境外理財產品相互上架推廣等。