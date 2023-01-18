銀行動態丨全民PayMe大派利是 每次求籤最高贏$88 更有機會中限量版NFT

農曆新年將至，滙豐HSBC旗下電子錢包PayMe推出「全民PayMe大派利是」賀年活動，由1月21日(大年三十)起至2月18日，用戶透過手機掃描位於銅鑼灣怡和街2-6號英光大廈，以及旺角奶路臣街8-8A號旺角電腦中心的戶外廣告，和全港多個巴士站廣告牌上的QR碼，即可以求籤，有機會獲得限量版NFT或高達88港元開運利是，於全港超過50,0002間網上及實體接收PayMe付款的商店當折扣使用。

PayMe丨PayMe 喵大仙 掃碼 求籤兼贏$88電子利是

為迎接兔年，PayMeow今年將化身「PayMe喵大仙」，並將在全港多個戶外廣告熱點和巴士站的廣告牌上，聯同一眾PayMe新年吉祥物包括「美食之神」、「購物之神」、「玩樂之神」和「生活之神」等送上新年祝福，與大家一同開個好年。用戶以手機掃描廣告牌上的QR碼登入活動網頁，即可大玩AR遊戲求籤一次。除了可抽出一系列新年開運籤文外，更有機會獲得高達港幣88元的開運利是。用戶亦有機會抽到限量版NFT，將型格新年吉祥物據為己有。每位用戶在推廣期內每日最多可求籤乙次。

此外，由「美食之神」、「購物之神」和「玩樂之神」領銜主演的3段全新廣告，即日起在ViuTV、HOY TV及網絡平台播出，演繹PayMe如何「福」蓋用戶日常食買玩的生活，將福氣派勻全港。而由1月21日(大年三十)起，中環滙豐總行大廈外牆將上演全新賀年燈光匯演，屆時PayMe喵大仙將聯同其他新年造型吉祥物為大家送上祝福！

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