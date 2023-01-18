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財經
2023-01-18 17:48:00

銀行動態丨全民PayMe大派利是 每次求籤最高贏$88 更有機會中限量版NFT

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銀行動態丨全民PayMe大派利是 每次求籤最高贏$88 更有機會中限量版NFT

銀行動態丨全民PayMe大派利是 每次求籤最高贏$88 更有機會中限量版NFT

農曆新年將至，滙豐HSBC旗下電子錢包PayMe推出「全民PayMe大派利是」賀年活動，由121日(大年三十)起至218日，用戶透過手機掃描位於銅鑼灣怡和街2-6號英光大廈，以及旺角奶路臣街8-8A號旺角電腦中心的戶外廣告，全港多個巴士站廣告牌上的QR碼，即可以求籤，有機會獲得限量版NFT或高達88港元開運利是，於全港超過50,0002間網上及實體接收PayMe付款的商店當折扣使用。

PayMe丨PayMe喵大仙 掃碼求籤兼贏$88電子利是

為迎接兔年，PayMeow今年將化身「PayMe喵大仙」，並將在全港多個戶外廣告熱點和巴士站的廣告牌上，聯同一眾PayMe新年吉祥物包括「美食之神」、「購物之神」、「玩樂之神」和「生活之神」等送上新年祝福，與大家一同開個好年。用戶以手機掃描廣告牌上QR碼登入活動網頁，即可大玩AR遊戲求籤一次。除了可抽出一系列新年開運籤文外，更有機會獲得高達港幣88元的開運利是。戶亦有機會抽到限量版NFT，將型格新年吉祥物據為己有。每位用戶在推廣期內每日最多可求籤乙次。

此外，「美食之神」、「購物之神」和「玩樂之神領銜主演的3段全新廣告，即日起ViuTVHOY TV及網絡平台播出，演繹PayMe如何「福」蓋用戶日常食買玩的生活，將福氣派勻全港。而121日(大年三十)起，中環滙豐總行大廈外牆將上演全新賀年燈光匯演，屆時PayMe喵大仙聯同其他新年造型吉祥物為大家送上祝福

網址：https://bit.ly/3WgdXdk

掃描PayMe廣告牌上的QR Code啟動AR搶利事。將相機鏡頭對準廣告牌上的PayMe喵大仙。 獲得籤筒，用手指撳住籤筒，上下移動即可求籤。 PayMe喵大仙會送出靈籤，然後按「即逗利是」。 即有機會獲得PayMe開運利是。(送完即止) 甚至獲得限量版NFT。(送完即止)
由1月21日起，中環滙豐總行大廈外牆將上演全新賀年燈光匯演。 除了喵大仙(中)，PayMe新年吉祥物還包括「美食之神」、「購物之神」、「玩樂之神」和「生活之神」。
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