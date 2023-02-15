銀行動態丨星展研究：數碼轉型的香港領導企業僅佔7%

星展銀行發表有關企業數碼轉型的最新研究發現，只有7%的香港企業被視為數碼轉型的領導者，落後於亞太地區的11%。

數據顯示，促使香港企業實現數碼轉型的3大目標包括：改善業務和團隊之間的合作(35%)、改善客戶體驗(34%)和提升效率(33%)。近半(47%)受訪者認為，從企業文化的角度來看，高效的決策力是取得成功數碼轉型的最關鍵因素，其次是擁有共同的策略願景(37%)。跟印尼、越南、中國内地、新加坡和台灣等亞洲市場相比，香港擁有較少的數碼轉型領導者(7%)；然而，33%受訪者被歸類為「蛻變中的領導者」，預料未來幾年本地轉型領導者的整體比例或會擴大。

大多數受訪港企認為與現有客戶關係疏離(34%)是其快速轉型的最大阻力，亦擔心不清晰的企業策略會對數碼轉型造成影響。此外32%的受訪者認為人才流失也是一大挑戰。調查還探討了財資及財務團隊在推動改革和創新方面發揮的增長作用。在本港大量數據中心的支援下，雲端技術(67%)被視為推動這兩項業務轉型最重要的工具，進階分析在企業間愈受歡迎。而在財資業務方面，投資活動是轉型的首要關鍵，其次是財務報告。作為轉型的一部分，許多企業將尋求外部合作夥伴關係。其中，銀行是最受香港受訪者歡迎的合作夥伴，有57% 的受訪者支持(全球平均水平為44%)。再者，港企發現很難在財務/財資和商業/銷售團隊之間建立牢固及具成效的關係(59%、全球平均為47%)。當中，團隊各自採取不同的風險方法和具有相互競爭的目標成為最主要的挑戰，為避免衝突並大幅提高效率，企業領導者應努力確保發展方向一致並訂立共同目標。