銀行動態丨星展香港宣布推出「星展$0收費開戶禮遇」 助中小企融資

作為「香港最佳銀行」及「全球最佳中小企銀行」的星展香港，全力支持中小企在疫情後經濟復蘇期保持業務優勢，今日宣布「星展$0收費開戶禮遇」，旨在協助中小企減低營運成本，簡化現金流，同時確保本地和全球交易順暢，以滿足其業務拓展需要。

由即日起至今年12月31日，全新合資格中小企客戶現凡成功開立星展銀行企業帳戶，即可獲享一系列禮遇，包括：

豁免電匯手續費： 首 6 個月豁免每月最多分別 50 筆電匯匯出及匯入交易(總值 54,000 港元)；

豁免本地轉匯交易費(結算所自動轉帳系統)： 豁免分別最多 50 筆本地匯出及匯入交易 ( 總值 21,000 港元)；

豁免轉數快手續費： 每月豁免最多 50 筆港幣轉數快付款交易，每筆交易回贈 5 港元(總值 3,000 港元)；

開戶不成功不收費 。

自疫情以來，星展香港網上開戶由31%升至57%，而網上貸款更由25%升至75%水平。為助力金管局「金融科技2025」策略，星展將持續推動數碼化。例如現時香港中小企可在網上申請企業帳戶，最快3個工作天完成開戶手續；星展香港亦是首家銀行推行先導計劃，容許特選香港註冊公司而其擁有中國內地身分證的業務持有人或董事，經eIDV技術，可以足不出戶網上開戶服務。而星展香港更提供10款網上企業融資及貸款方案，以滿足中小企不同的需求。

星展銀行(香港)有限公司董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，「我們的新貸款申請數目按年錄得32%升幅，反映中小企在變化萬千的商業環境中，融資需求仍然強勁。而根據星展委託AON進行的中小企調查更顯示，55%中小企擬於未來12個月內開拓全新市場，當中接近全部受訪者均有意涉足另一亞洲市場。」他認為是次中小企專屬「免收費」開戶禮遇，將有助本港中小企釋放長遠發展潛力，令業務跨越界限。