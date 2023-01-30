銀行動態丨15周年夥伴關係 建行(亞洲)與富衛香港續簽長期銀保合作協議

中國建設銀行(亞洲)(下稱「建行(亞洲)」)與富衛香港(簡稱富衛)共同宣布，雙方合作夥伴關係迎來15周年，並舉行慶祝儀式。建行(亞洲)與富衛再度延續於銀行保險業務之策略性合作，簽訂未來10年的銀保夥伴合作長期協議，加深在金融科技層面上的合作，進一步完善保險銷售服務及客戶體驗，從而擴大香港銀保市場份額。

建行(亞洲)與富衛將於今年首季正式推出策略性合作計劃，作為其中的一家開放銀行的建行(亞洲)，透過開放應用程式介面「開放API」技術連接富衛平台。屆時富衛將能透過開放API為銀行客戶提供保費支付自動化服務，大幅縮短保費到帳時間至即時，令整個保單申請流程更簡便快捷。而銀行客戶成功投保後，保單生效日更有機會提早至即日，助客戶更快得到所需保障。此開放API項目能提高數據準確性及加強保障客戶私隱，有助雙方共同打造創新且高效能的銀保服務。

雙方合作關係始於2007年，並於2021年5月簽訂未來10年銀保夥伴合作協議。此前，雙方已共同推出創新、簡易的網上跨平台投保服務，亦為銀行客戶提供嶄新且個人化的保險方案，包括《智盈匯聚(優越版) II》壽險計劃和《盈聚優裕》壽險計劃等，滿足客戶需求，實現靈活的財富管理規劃，並帶動雙方相關業務增長。