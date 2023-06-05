銀行動態｜中信銀行(國際)首季零售業務升幅顯著 冀未來私銀客戶數增2倍

本港於2月份全面通關後，經濟活動逐漸復常，企業表現亦向好。中信銀行(國際)執行董事、副行政總裁兼個人及商務銀行業務總監簡吳秋玉表示，中信銀行(國際)首季零售銀行業績迅速增長，非利息收入創單季歷史新高；而高端財富管理業務成績突出，首季度私人銀行新客戶較去年同期增加超過1倍。截至3月底，高端客戶總收入按年大升近九成，全新高端客戶人均資產管理規模(AUM)更按年升逾2.5倍。
至於電子銀行服務表現，開立「inMotion 動感銀行」的新客戶按年增長近2倍；電子銀行客戶佔比已達約六成，電子管道交易宗數佔比已達約七成。
以2022年底數據為基礎，簡吳秋玉透露，公司於未來3年、即至2025年底目標高端客戶人數增長四成，私人銀行客戶人數最少增長兩倍；財富管理相關收入每年雙位數增長，而電子管道交易宗數佔比由七成提升至八成。
零售業務五「新」發展
簡吳秋玉指，中信銀行(國際)零售業務有五「新」發展，意指「新定位、新市場、新產品、新體驗、新科技」。新定位方面，致力拓展財富管理服務，未來會繼續增聘客戶經理人才，開設旗艦分行。至於新市場將開拓跨地域服務助全球化理財，未來將加快提升澳門保險中心服務能力，加強與香港私行協同服務跨境客戶的效能；而於今年2月在新加坡推出私人銀行服務，現時提供匯款、轉帳、存款、外幣定期存款及外匯交易等銀行服務，並目標於2024年首季度開展多元化的投資理財服務。
新產品方面，未來將加入更多ESG概念的產品，計劃不久將來設立本行首間以ESG為主題的分行，並積極進行流程改造，全力推行無紙化，推廣客戶使用電子月結單；另引入更多適合高淨值客戶的投資及保險產品，抓緊香港積極發展家族辦公室市場的機遇，為高端客戶全球資產配置提供全面的一站式解決方案。新體驗則指打造非金融服務生態圈，打造大數據營銷平台，建立全生命週期客戶旅程管理體系。
最後的新科技，將持續投放金融科技轉型，各業務條線及中後台部門通過金融科技提升專業能力，簡化客戶體驗，同時不斷提升中後台成效，達致降本增效的目標。善用大灣區人才庫，透過成立中信銀行(國際)深圳研發中心，提升數位化轉型技能。此外，積極強化全行數據管治，以資料治理為重心焦點，應用於數碼營銷、提升客戶體驗及監管科技等多個領域；同時全力打造「inMotion 動感銀行」，提升外匯交易服務，全面開發及優化電子化貸款產品。