銀行動態｜中銀夥中銀人壽推綠色網上儲蓄保險

中銀香港與中銀人壽推出中銀人壽綠色網上儲蓄保險計劃，3年期滿時美元保單年度化保證回報率高達3%。左為中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌，右為中銀人壽執行總裁鄧子平。(林俊源攝)

中銀香港(2388)與中銀人壽宣布，推出中銀人壽綠色網上儲蓄保險計劃，為香港首個由獨立第三方專業認證機構進行認證之綠色保險計劃，3年期滿時美元保單年度化保證回報率高達3%。如一筆過繳付保費，保費可低至3,000元人民幣或375美元。

此計劃由安永會計師事務所按《中銀集團人壽保險有限公司綠色保險框架》(綠色保險框架)對綠色保險產品系列進行發行前認證，採取正面篩選等策略主動選取合適的環境、社會及管治(ESG)投資機會如可持續發展類基金等，而超過半數的保費將投資於符合國際資本市場頒布的《綠色債券原則》要求的綠色債券或其他可持續發展類債券及綠色金融工具。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指，有關計劃是該行銷售首隻ESG保險產品，更是全港首個獲得專業認證的綠色保險計劃。產品只限於手機銀行投保，全程無紙化，進一步實踐綠色低碳營運。未來將不斷豐富綠色金融產品及服務，與客戶共建可持續發展未來。

中銀人壽執行總裁鄧子平指，ESG元素融入發展策略和營運中，致力在業務發展、環境保護和社區福祉方面創造多元價值和共贏。ESG主題的投資產品已成為投資者的新焦點和未來投資趨勢。

該產品由即日起限期限額發售，美元保單期滿時年度化保證回報率高達3%，投保人亦享有人壽保障及額外意外身故賠償。由即日起至10月31日，成功投保可獲贈有機無土種植新體驗套裝一份。

