銀行動態｜中銀推收單商戶貸款 簡化中小企融資

中銀香港(2388)推出中銀收單商戶貸款計劃，將利用BoC Bill電子交易數據為中小企進行貸款審批，簡化貸款申請程序和提升審批效率，指可紓緩中小企「融資難」痛點。新計劃適用於使用BoC Bill收單服務的中小企客戶，覆蓋零售及餐飲等行業。

在新計劃下，中銀香港在獲得客戶同意後，將以BoC Bill電子交易數據作審批其貸款申請，客戶無需提供財務報表或貸款抵押品，也可以特惠利率申請透支或分期貸款，貸款額最高為400萬元；以中銀香港帳戶作為主要營運戶口的客戶更無需提供銀行月結單。

首季中小企線上貸款飆六成

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅指，今年首季中小企線上貸款申請宗數較去年同期增長近六成。為進一步協助中小企更快捷方便地取得融資，本行新推出中銀收單商戶貸款計劃，整個貸款申請程序較傳統申請減少最多一半時間，同時節省客戶整理申請文件的成本。此外，在金管局推出的商業數據通項目第二階段概念驗證中，並成為首家本地銀行以全流程使用商業數據為中小企完成貸款審批，新計劃突顯本行積極推動商業數據應用的決心，未來將與更多數據供應商合作，為中小企提供更多元化的數碼融資方案。

該行一直發展金融科技創新，為中小企提供不同的線上服務和產品，包括iGTB NET企業網上銀行服務、BoC Bill電子收款服務、ERP雲服務—雲會計及7x24企業線上貸款申請服務等，支持中小企數碼轉型。