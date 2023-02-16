銀行動態｜中銀獨家引入瑞銀可持續入息策略基金 發展綠色投資

隨着零售投資者對可持續發展的關注上升，加上全球經濟活動重啟，中銀香港（2388）獨家從瑞銀資產管理引入「UBS瑞銀可持續入息策略基金」，提供增長與收益兼備的投資選擇。

中銀香港指，「UBS瑞銀可持續入息策略基金」旨在以20/80的投資組合配置於股票及債券，以駕馭不同市場環境，為投資者開創更多元化的收益來源，並提供年息6%的每月定息派息份額；當中包含9個多元化可持續投資策略，例如ESG主題股票、綠色債券及多邊開發銀行債務等。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，根據分析顯示，料全球ESG基金的資產規模會以每年逾1成的複合增長率上升，並將於2026年或之前增長至前所未有的水平，較2021年的18.4萬億美元上升逾8成。

UBS瑞銀資產管理香港副主管及香港基金分銷部主管姚偉浩表示：「面對近年通脹高企，如何保持資金的購買力仍然是投資者的關注所在。我們特別與中銀香港攜手合作，推出ESG多元資產基金。

有關「UBS瑞銀可持續入息策略基金」，基金內設有美元（累積）、美元（派息）及港元（派息） 類別，其最低認購金額為港幣 1,000元或等值金額，派息類別旨在每月派息（派息率並非 保證，股息可從資本中支付分派）。