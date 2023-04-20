銀行動態｜中銀香港夥AlipayHK推簡化中小企貸款流程服務

AlipayHK商戶無需提供抵押品或財務報表，可透過在其電子錢包交易數據，向中銀香港申請分期或透支貸款。螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩(右二)、中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍(左二)；AlipayHK替任行政總裁梁溢堅(右一)及中銀香港個人金融及財富管理部副總經理耿詠恒(左一)。

中銀香港(2388)與AlipayHK聯合宣布，將成為首家銀行夥拍AlipayHK為中小企推出簡化貸款流程服務，將透過由AlipayHK商戶提供的電子錢包交易數據以簡化貸款審批流程，從而解決中小企客戶因無法提供貸款抵押品或所需的財務資料而面對融資的困難。

無需提供抵押品或財務報表

計劃讓AlipayHK商戶無需提供抵押品或財務報表，可透過在其電子錢包交易數據，向中銀香港申請分期或透支貸款，最高貸款額高達200萬元，最長還款期為36個月。如使用中銀香港為主營運戶口，客戶可無需提供月結單。AlipayHK 在港有超過330萬活躍用戶的本地電子錢包，現時全港逾九成零售商戶支援 AlipayHK付款，涵蓋大型連鎖店、便利店、超市、快餐店、茶餐廳、街市 檔販等。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍指，是次攜手合作推出全新以數據為本的融資試行計劃，不但豐富其利用外部替代數據輔助貸款審批的應用場景，亦同時為中小企創造融資契機。一直積極拓展及延伸金管局「商業數據通」項目的應用範圍及概念，從源頭以金融科技協助中小企解決融資困難。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩指，AlipayHK一直致力幫助中小企數碼化營銷，透過提供低成本、一接入可收兩地貨幣的收款方案；多種數字化營銷解決方案提升生意轉化率，期望逐步助力商戶生意復甦。今次合作，為其商戶簡化貸款審批，豐富數字化營銷服務。借助商戶在AlipayHK交易紀錄助其更快、更簡單獲得資金，解決周轉難題。隨著電子消費券再次派發和全面通關等多方利好因素刺激本地，相信是次合作配合其他一系列數字化營銷服務，將加速商戶生意回暖。