銀行動態｜中銀香港推全新品牌形象廣告

中銀香港最新推出港全新品牌形象廣告，是次以「深知 所以更近」（Understanding Brings Us Closer）為主題的全新品牌形象廣告，傳達品牌理念及承諾，帶出始終用心瞭解客戶及社會各界所需，與各持份者並肩同行，連繫無限機遇，共同成就更多印象。

全新品牌形象廣告片包括「深知 所以更近」主題篇、「創新科技」篇和「可 持續發展」篇。透過廣告片主人翁對家庭、工作及社會的關心、努力實現理想的溫 馨故事，帶出與中銀香港的共同理念。主人翁作為初創企業老闆，通過善用科技， 與員工一起突破創新，實現目標；而作為父親，努力守護環境，為孩子延續美好未 來。中銀香港以「建設區域內一流現代銀行集團」為戰略目標，積極發揮業務優勢， 透過洞悉市場趨勢，以創新科技提升客戶體驗，為客戶提供全面、專業及優質的服 務，同時致力推動綠色及可持續發展。我們深知未來由每個人一起創造，所以致力 凝聚每點力量，積極履行企業社會責任，與各持份者攜手增創價值，邁向美好未來。

全新的品牌形象平面廣告設計，巧妙運用中國銀行的行徽及獨特的圓弧 設計元素，以現代手法帶出連繫和國際化的概念，令品牌形象更鮮明突出。 中國銀行行徽設計靈感源自中國古錢幣，錢幣寓意銀行，中間的「中」字代表中國， 「外圓」造型象徵中國銀行是一家面向全球的國際性大銀行。

中銀香港表示，一直致力以科技跨越界限，透過創新金融產品及服務，如大力發展 BoC Pay 及 BoC Bill 電子支付業務，持續提升手機銀行及網上銀行服務能力，以及 在香港推出數字人民幣體驗活動等，推動智慧城市發展，助力客戶實現目標。

此外，亦多方面踐行可持續發展理念，包括持續豐富綠色金融產品和服務，去年更聯同 標普道瓊斯指數推出首個聚焦粤港澳大灣區的氣候轉型指數；同時積極實踐普惠金融，參與慈善公益事業，透過不同形式推動社區發展，鼓勵員工參與義工服務， 與社會分享企業發展成果，致力構建和諧社會。