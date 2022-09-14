銀行動態｜中銀香港推視頻投資服務 遙距基金交易

中銀香港「私人財富」推出全港首創的「RM Chat」Investment by Video視頻投資服務，遙距進行基金投資交易。圖右為中銀香港個人金融及財富管理部副總經理何偉文。

中銀香港(2388)「私人財富」推出全港首創透過銀行自身平台提供的「RM Chat」Investment by Video視頻投資服務，方便「私人財富」客戶以視頻形式與專屬客戶經理會面，遙距進行基金投資交易。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理何偉文指，「私人財富」客戶偏好使用數碼化渠道進行投資。截至今年 6 月，有近 70%的理財交易透過網上進行，包括「RM Chat」。相較去年底，該群客戶透過「RM Chat」敍造的定期存款額更增加超過六成。在投資方面，相關客戶喜愛投資基金，今年上半年該客戶群的基金投資額佔個人客戶基金投資總額超過五成。新推出的服務將提供近900隻基金供選擇。

私人財富客戶人數按年增長達 30%

他續指，截至今年6月，「私人財富」客戶人數按年增長達30%，資產管理規模升14%。去年投保全新傳承保障的客戶數目按年升3倍。

中銀香港去年下半年推出「RM Chat」，客戶可透過手機銀行，以文字或語音訊息，隨時聯繫專屬客戶經理及就個別服務進行遙距交易。是次新增的「RM Chat」Investment by Video視頻投資服務，整個投資過程由諮詢、評估到確認交易都是透過該行自身平台提供的手機銀行即時通訊功能「RM Chat」進行，同時設有錄影錄音功能，以保障客戶權益。該投資服務首階段將於指定分行推出，預計於年內覆蓋全線分行。