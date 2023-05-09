銀行動態｜中銀香港私人財富客戶及資產規模漲三成

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理何偉文(右)指，私人財富業務推出3年以來，業務穩步增長。另邀李克勤為「私人財富」品牌大使。

中銀香港(2388)指、私人財富推出3年以來，業務穩步增長，截至今年3月，客戶數目按年升逾三成，資產管理規模亦增長近三成。中銀香港個人金融及財富管理部副總經理何偉文指，在客戶資產配置中，留意到「私人財富」客戶愈來愈關注自身及家庭的保障，尤其重視財富傳承。

跨境客戶新投保傳承類保障產品人數飆 7 倍

他續說，首季新投保傳承類保障產品的客戶人數按年升逾1倍，隨著內地及香港在年初逐步通關，其中新投保這類產品的跨境客戶人數按年飆逾7倍，反映本地及跨境客戶同樣重視財富傳承及增值。他稱，未來將持續為高資產淨值客戶制訂合適的傳承方案及配套。

夥中銀人壽推新產品

另外，該行與中銀人壽合作推出全新「瑆鑽私人財富終身壽險計劃」，提供集保障、財富增值及傳承於一身的專屬保險理財方案。中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘指，雙方聯動優勢和協同效應之利，帶動中銀人壽保險業務自2020年起穩踞市場三甲，尤其是人民幣保險產品一直領先市場，新業務價值持續上升。他指新計劃為終身分紅型人壽保障計劃，首日保證現金價值高達已繳保費的80.4%，保單生效即提供較高比例保證身故賠償。

「瑆鑽私人財富終身壽險計劃」提供簡易核保選項，投保人只需回答四條簡單健康問題，無需進行體檢，大大縮短投保時間。亦提供靈活保費繳付方式，可一筆過預繳兩年保費以獲保證6%預繳保費年利率，或選擇分兩年繳付保費。於推廣期內投保，可獲最多1%首年保費折扣。

