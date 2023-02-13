銀行動態｜中銀香港私人財富客戶飆三成

中銀香港(2388)個人金融及財富管理部副總經理(本地客層)何偉文指，今年首月私人財富客戶日均理財交易總額較去年12月增加36%。

中銀香港(2388)個人金融及財富管理部副總經理(本地客層)何偉文指，私人財富業務自推出以來一直穩步上揚，去年相關客戶數目按年升逾30%。受惠於香港逐漸復常，今年首月私人財富客戶日均理財交易總額較去年12月增加36%。隨著內地及香港全面恢復通關，預計往來大灣區的客戶對財富管理服務及面對面諮詢服務的需求會逐步上升

黃埔花園私人財富中心開幕

另外，該行位於紅磡黃埔花園第四家「私人財富」中心正式開幕，該中心同時設有按揭中心，致力為高資產淨值客戶提供財富管理和個人化按揭諮詢服務。未來將在跨境口岸增設「私人財富」中心網點，協助高資產淨值客戶全面捕捉大灣區的跨境理財機遇。

敍造按揭金額漲 30%

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理(分行管理)吳楚珠指，除財富管理服務外，相關客戶對按揭服務的需求亦日益上升。去年敍造按揭金額按年增長近 30%，而黃埔花園私人財富中心與按揭中心相連，將提供一對一個人化按揭諮詢服務，包括特快一天批核通道、特優按揭價格、最新樓市資訊及大灣區按揭貸款，滿足高資產淨值客戶對在本地或跨境置業的需求。

中銀香港為私人財富客戶提供「1+10」專業團隊服務，以資深客戶經理為核心，配以客戶經理助理及其他領域專才，包括外間傳承顧問、按揭顧問、財富顧問、外匯專家、保障專家、信貸諮詢專隊、證券專員、跨境專家及禮賓服務專員，支援客戶不同範疇的理財需要，讓客戶享受尊屬個人化的銀行服務。