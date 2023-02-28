銀行動態｜中銀香港調查：逾5成客戶考慮線上投保延期年金產品

中銀香港客戶意見調查顯示，逾5成受訪客戶表示了解自己退休的需要，其中近6成為年齡40歲或以下的客戶，中銀香港與中銀人壽為此優化手機版「延期年金計劃（固定年期）」，將投保年齡由40歲降低至30歲，協助更多年輕客戶及早為退休生活未雨綢繆。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼保險業務主管李健興表示:「根據本行進行的客戶調查顯示，在眾多保險產品中，有30%受訪者於過去兩年曾購買年金產品，顯示客戶開始認識到投保年金能為退休生活帶來保障；而53%的受訪者則會考慮於線上投保延期年金產品。隨著更多年輕客戶有意對退休的財富管理作出長遠規劃，加上投保合資格延期年金可享稅務優惠，本行聯同中銀人壽降低手機版『中銀人壽延期年金計劃（固定年期）』的投保年齡，而此計劃亦是市場唯一透過手機銀行投保的合資格延期年金產品，藉此配合客戶愈趨數碼化的理財習慣。」

中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒表示:「香港的人口持續老化，為應對長壽帶來 的財務風險及通脹等因素，及早做好退休規劃便愈顯重要。中銀人壽延期年金計劃（固定年期）備有不同年金入息期的計劃選擇，在增加潛在回報之餘，亦讓客戶更易於掌握預算，為退休生活建立穩定的現金收入。中銀人壽將繼續因應市場發展及客戶需求，推出及優化不同壽險計劃，以配合客戶不同的保障需要。」