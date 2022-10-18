銀行動態｜中銀香港跨境理財通新增近萬名客戶

跨境理財通推出已一年，中銀香港(2388)指，由今年初至今，南北雙向開戶數目新增近萬戶，其中8月推出「南向通」手機銀行線上開戶後，南向開戶申請大升，南北雙向的資金匯劃總量續增長，其中南向通今年新增資金匯劃量在大灣區市場佔比亦已超過四成。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗指，經過一年的運作實踐，在實現開戶流程、閉環式資金管理、額度管控等方面累積豐富經驗，促進粵港澳金融市場互聯互通。相信理財通運作將愈來愈成熟，預計理財通開戶配套服務將不斷優化。該行將繼續加強遙距服務，以及與中國銀行(3988)的聯動，做好大灣區網點及人員對接、客戶轉介、投資者保護等工作。

八成選擇股債混合基金

該行個人數字金融產品部副總經理周國昌指，在產品偏好方面，「南向通」九 成為全新客戶，持有基金產品的客戶中，八成選擇股債混合基金，主要投資於環球地區，投資貨幣則以人民幣為主。由於內地人民幣理財產品選擇豐富且靈 活度較高，「北向通」客戶偏好選擇人民幣理財產品，而超過八成的「北向通」新客戶此前在內地僅持有存款，未曾認購過公募基金或其他理財產品。

擬增 ESG 及人民幣基金

該行將持續豐富產品，引入更多國際及內地知名基金公司產品，和擴闊基金主題，如增加ESG及人民幣基金主題選擇。有見所有南向通客戶均於手機銀行進行交易，將在手機銀行增設最高銷量基金列表、提供客制化基金搜尋工具、增加個人化監察名單界面等，以滿足跨境客戶多樣化需求。

中銀香港現於多個重要口岸及標誌性地點共設立9個跨境理財服務中心，與中行推出優化便利措施，讓北向通客戶遙距解決內地帳戶事宜。為配合客戶對資產配置需求，亦豐富南向通產品選擇，陸續新增超過40隻產品，目前提供涵蓋人民幣、美元、港元等多種貨幣，包括基金、零售債券、存款和外匯等合共超過160隻投資產品。