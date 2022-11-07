銀行動態｜信銀國際冀財富管理客戶及AUM倍增

信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡指，截至今年8月，客戶人數、資產管理規模(AUM)及收入分別按年增長25%、近三成及逾四成。

中信銀行(國際)指，旗下CITICdiamond財富管理服務截至今年8月，客戶人數、資產管理規模(AUM)及收入分別按年增長25%、近三成及逾四成。該行個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡指，CITICdiamond是針對資產達400萬元或以上的客戶提供全方位財富管理業務，冀客戶人數及資產規模兩年可再翻倍。

今季投資市場仍波動 宜取審慎策略

梁淑怡指，今季投資市場仍波動，建議採取審慎策略，現時客戶可關注短年期投資級別債券，這類債券一般對利率變化的敏感度較低，價格波動相對輕微， 而且現時的收益率吸引，可作為抗通脹的投資選項。進取策略方面，貨幣或股票掛鈎產品則較受歡迎，可留意交易所買賣基金(ETF)、傳統藍籌股包括本地銀行股、中資電訊股及融股等，以及一些估值已出現大幅折讓的龍頭科技股。

她續指，約100% CITICdiamond新客戶登記使用旗艦流動銀行平台「inMotion動 感銀行」及/該行其他電子渠道；高資產客戶經「inMotion動感銀行」及/或其他電子渠道進行的股票交易佔比逾九成。

該行指，今年12月底前晉身CITICdiamond客戶，可獲最高182,800元迎新禮遇，包括最高達14,500元的總結存增長及投資組合總結餘獎賞、額外年利率最高為7.28厘的「大富翁存款」等。