銀行動態｜大新主打航空公司聯營卡及車主信用卡 看好簽帳額增長

隨著新冠疫情緩和，旅遊業復常，開關後經濟逐漸復甦，市民消費意慾未減。據大新銀行(2356)信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼透露，看好其信用卡消費及發卡量表現。她透露，今年上半年整體發卡量、簽帳額，甚至信用卡海外消費均錄不俗增長，預期下半年簽帳額可錄雙位數增長，並將主打航空公司聯營以及以車主為主打的My Auto信用卡。
首季發卡量飆1倍
蔡秀琼說，今年其信用卡發卡量單計首季升幅有1倍，上半年亦按年增長約七成，其中今年1月推出的MyAuto佔30%比重；至於3張航空公司信用卡首季發卡量按年飆4倍，估計上半年至少漲約2倍，反映外遊、航空需求蓬勃。
日圓簽帳返回疫前八成
至於海外消費情況方面，隨著不少國家及本港開關，亦帶動不少本港市民外遊，蔡秀琼說，日本仍是港人喜愛旅遊熱點，其中日圓簽帳額逐步上升，已回復疫情前八成，佔整體外幣消費約兩成比重，成為其信用卡外幣簽帳中大份額，而泰銖及台幣分別返回疫情前約80%及50%，整體海外消費則返回疫情前約七成。
另外，簽帳額方面，蔡秀琼透露，今年上半年升幅超過兩成，下半年預期有雙位數增長，預期全年簽帳將重返疫情前約八成水平。她又指，將於下月起推出不同推廣活動和優惠刺激消費，包括針航空公司信用卡消費等，估計下半年信用卡消費額較上半年增加。