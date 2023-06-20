銀行動態｜大新主打航空公司聯營卡及車主信用卡 看好簽帳額增長

隨著新冠疫情緩和，旅遊業復常，開關後經濟逐漸復甦，市民消費意慾未減。據大新銀行(2356)信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼透露，看好其信用卡消費及發卡量表現。她透露，今年上半年整體發卡量、簽帳額，甚至信用卡海外消費均錄不俗增長，預期下半年簽帳額可錄雙位數增長，並將主打航空公司聯營以及以車主為主打的My Auto信用卡。

首季發卡量飆 1 倍

蔡秀琼說，今年其信用卡發卡量單計首季升幅有1倍，上半年亦按年增長約七成，其中今年1月推出的MyAuto佔30%比重；至於3張航空公司信用卡首季發卡量按年飆4倍，估計上半年至少漲約2倍，反映外遊、航空需求蓬勃。