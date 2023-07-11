銀行動態｜大新推數碼轉型 簡化中小企貸款審批

大新指，任何YOOV EAT客戶於明年1月31日或之前獲成功批核大新銀行中小企貸款，並以328商業理財戶口有關貸款的提取及還款戶口，可額外獲得200元中小企貸款迎新獎賞。

大新銀行士宣布，與YOOV及銀聯通寶(銀通)去年展開的第三方合作，最近已延續，並進一步拓展中小企數碼業務及金融科技合作。由即日起，通過創新應用及商業數據交換，簡化中小企貸款申請及審批流程。

大新指，隨香港經濟擺脫新冠肺炎疫情困擾而逐步復甦，不少企業都期望可以把握機遇拓展業務，惟不少中小企往往因申請借貸時須提交繁多的財務證明文件，而引致資金流或融資靈活度受影響。這次三方合作充分體現創新應用及商業電子數據交換的優勢，在YOOV EAT餐飲業客戶同意下，相關營運數據將在加密後傳送至大新銀行以用於客戶貸款申請審批，簡化貸款審批流程，讓中小企享有更大業務發展潛力。