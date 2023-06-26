銀行動態｜大新推清卡數快應錢快閃 可獲最多1.32萬獎賞

大新銀行(2356)指，推出清卡數「快應錢」限時快閃推廣，即日至今年7月5日，經MoneySmart成功申請有關貸款，並於7月31日或之前提取貸款，可獲額外最高達5,200元超市現金券或Apple禮品卡，連同大新提取貸款獎賞-人氣智能手機或高達8,000元現金回贈，合共總值最多13,200元禮遇。

清卡數「快應錢」產品貸款額最高為200萬元，或23倍月薪，以較低者為準，還款期最長72個月。

此外，他又指，該產品新增最快24小時極速批核及放款服務，比其他銀行要等待最少數天，希望能幫客戶更快脫離卡數債務困擾。另外，該行將繼續不定期推出快閃優惠。

貸款額最多 200 萬 每月平息最低 0.11 厘

至於清卡數「快應錢」產品貸款額最高為200萬元，或23倍月薪，以較低者為準，還款期最長72個月，每月平息最低為0.11厘。倘以貸款額最高200萬元計，經MoneySmart申請並符合指定要求，更可獲額外高達5,200元獎賞，而總獎賞最高達13,200元。