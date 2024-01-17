銀行動態｜大新料今年私貸續有正增長 觀塘開營商理財中心旗艦店

(左起)大新銀行零售銀行處銀行產品部主管文浩霖、大新總經理兼商業銀行及個人理財業務拓展部主管謝永富、大新總經理及零售銀行處副主管鄧子健及信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼。

大新銀行(2356)總經理及零售銀行處副主管鄧子健透露，隨著去年開關復常，該行去年存款、貸款、信用卡及中小企(SME)業務均有穩健增長，今年各業務冀錄得雙位數字升幅。另外，該行計劃續擴充施設，提升大灣區業務的服務，其中今年首季位於觀塘的328營商理財中心旗艦店將開幕，年內理財中心將增至18間。

鄧子健於傳媒午宴時指，該行去年私人貸款業務按年錄單位數字增長，與市場相若若，經數碼渠道申請貸款宗數漲25%，而去年11月推的稅務貸款申請額大多為30萬至40萬元，還款期約為24個月，獲批實際年息約4至5厘，較以往平均高約1.5至2厘，經電子渠道申請比重約四成。以往稅貸額約20萬至30萬元，還款期約14至16個月。

壞帳保持平穩

鄧子健說，今年將推出不同新貸款產品，以因應客戶有不同需求，如進修、裝修、結婚，將推出為特定貸款需求而設的貸款產品，及續推出結合不同銀行產品或服務貸款產品，及快閃優惠。他相信隨著消費意欲逐漸提升，冀今年私貸保持正增長，而壞帳則保持平穩。