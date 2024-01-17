銀行動態｜大新料今年私貸續有正增長 觀塘開營商理財中心旗艦店

大新銀行(2356)總經理及零售銀行處副主管鄧子健透露，隨著去年開關復常，該行去年存款、貸款、信用卡及中小企(SME)業務均有穩健增長，今年各業務冀錄得雙位數字升幅。另外，該行計劃續擴充施設，提升大灣區業務的服務，其中今年首季位於觀塘的328營商理財中心旗艦店將開幕，年內理財中心將增至18間。
鄧子健於傳媒午宴時指，該行去年私人貸款業務按年錄單位數字增長，與市場相若若，經數碼渠道申請貸款宗數漲25%，而去年11月推的稅務貸款申請額大多為30萬至40萬元，還款期約為24個月，獲批實際年息約4至5厘，較以往平均高約1.5至2厘，經電子渠道申請比重約四成。以往稅貸額約20萬至30萬元，還款期約14至16個月。
壞帳保持平穩
鄧子健說，今年將推出不同新貸款產品，以因應客戶有不同需求，如進修、裝修、結婚，將推出為特定貸款需求而設的貸款產品，及續推出結合不同銀行產品或服務貸款產品，及快閃優惠。他相信隨著消費意欲逐漸提升，冀今年私貸保持正增長，而壞帳則保持平穩。
SME客創新高 新造貸款飆1倍
另外，大新銀行總經理兼商業銀行及個人理財業務拓展部主管謝永富說，隨著通關復常，去年該行「328營商理財」新客戶數目創新高，按年飆升近1倍，新造貸款亦漲超過1倍。他說客戶中逾五成從事商貿、物流及資訊科技。去年約20%客戶經網上平台申請開戶，超過九成新客戶開立電子銀行，八成使用大新卡機商戶同時選用其為收款銀行。至於今年方面，他說將於首季內於觀塘開設328營商理財中心旗艦店，理財中心將由16間，增至今年內的18間，連同其他分行，本港現有約43間。不過，他預期今年新客戶數目及貸款冀有雙位增長，主要是去年涉基數問題。
YOU Banking客戶雙位數增
大新銀行零售銀行處銀行產品部主管文浩霖則指，該行去年優易理財YOU Banking客戶數量按年有雙位數增長，冀今年增長相若。去年曾推出68天「先取利息」存款及有升有息存款，雖然今年面對可能美國減息，不明朗因素持續，但仍冀每季按市況推出不同存款及快閃優惠。
擬推人民幣雙幣卡
至於信用卡業務方面，該行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼說，去年信用卡整體銷售錄雙位數增長，當中旅遊、酒店及外幣兌換等方面飆逾50%。同時抓緊市民北上消費時機，推出電子錢包綁定及跨境簽帳優惠，人民幣簽帳額亦增逾五成，未來計劃推出專攻中端市場的人民幣雙幣卡，及電子錢包綁定和跨境簽帳優惠。她又預期今年信用卡簽帳額及交易量增幅不會太誇張，主因基數關係，但冀仍可維持雙位數增長。