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財經
2024-01-17 18:13:51

銀行動態｜大新料今年私貸續有正增長 觀塘開營商理財中心旗艦店

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銀行動態｜大新料今年私貸續有正增長 觀塘開營商理財中心旗艦店

(左起)大新銀行零售銀行處銀行產品部主管文浩霖、大新總經理兼商業銀行及個人理財業務拓展部主管謝永富、大新總經理及零售銀行處副主管鄧子健及信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼。

大新銀行(2356)總經理及零售銀行處副主管鄧子健透露，隨著去年開關復常，該行去年存款、貸款、信用卡及中小企(SME)業務均有穩健增長，今年各業務冀錄得雙位數字升幅。另外，該行計劃續擴充施設，提升大灣區業務的服務，其中今年首季位於觀塘的328營商理財中心旗艦店將開幕，年內理財中心將增至18間。

鄧子健於傳媒午宴時指，該行去年私人貸款業務按年錄單位數字增長，與市場相若若，經數碼渠道申請貸款宗數漲25%，而去年11月推的稅務貸款申請額大多為30萬至40萬元，還款期約為24個月，獲批實際年息約45厘，較以往平均高約1.52厘，經電子渠道申請比重約四成。以往稅貸額約20萬至30萬元，還款期約1416個月。

壞帳保持平穩

鄧子健說，今年將推出不同新貸款產品，以因應客戶有不同需求，如進修、裝修、結婚，將推出為特定貸款需求而設的貸款產品，及續推出結合不同銀行產品或服務貸款產品，及快閃優惠。他相信隨著消費意欲逐漸提升，冀今年私貸保持正增長，而壞帳則保持平穩。

SME客創新高 新造貸款飆1

另外，大新銀行總經理兼商業銀行及個人理財業務拓展部主管謝永富說，隨著通關復常，去年該行「328營商理財」新客戶數目創新高，按年飆升近1倍，新造貸款亦漲超過1倍。他說客戶中逾五成從事商貿、物流及資訊科技。去年約20%客戶經網上平台申請開戶，超過九成新客戶開立電子銀行，八成使用大新卡機商戶同時選用其為收款銀行。至於今年方面，他說將於首季內於觀塘開設328營商理財中心旗艦店，理財中心將由16間，增至今年內的18間，連同其他分行，本港現有約43間。不過，他預期今年新客戶數目及貸款冀有雙位增長，主要是去年涉基數問題。

YOU Banking客戶雙位數增

大新銀行零售銀行處銀行產品部主管文浩霖則指，該行去年優易理財YOU Banking客戶數量按年有雙位數增長，冀今年增長相若。去年曾推出68天「先取利息」存款及有升有息存款，雖然今年面對可能美國減息，不明朗因素持續，但仍冀每季按市況推出不同存款及快閃優惠。

銀行動態｜大新料今年私貸續有正增長 觀塘開營商理財中心旗艦店

連同理財中心及分行，大新本港現有約43間分行。(資料圖片)

擬推人民幣雙幣卡

至於信用卡業務方面，該行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼說，去年信用卡整體銷售錄雙位數增長，當中旅遊、酒店及外幣兌換等方面飆逾50%。同時抓緊市民北上消費時機，推出電子錢包綁定及跨境簽帳優惠，人民幣簽帳額亦增逾五成，未來計劃推出專攻中端市場的人民幣雙幣卡，及電子錢包綁定和跨境簽帳優惠。她又預期今年信用卡簽帳額及交易量增幅不會太誇張，主因基數關係，但冀仍可維持雙位數增長。

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