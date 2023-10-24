銀行動態｜大新「快應錢」推快閃優惠　加碼獎賞

大新銀行(2356)指，推出全新分期「快 應錢」限時快閃推廣，由即日至 2023 年 10 月 31 日，經大新銀行 Facebook 專頁帖文內的指定鏈結或大 新銀行 WhatsApp Business 官方賬戶預約本行貸款專員及成功申請並於 2023 年 11 月 30 日或以前成功 提取貸款額為 100,000 港元或以上及還款期為 48 個月或以上之分期「快應錢」（「貸款」），可額外獲贈高 達 10,000 港元超市電子現金券，連同現有高達10,000港元現金回贈獎賞，合資格客戶最高可享獎賞總值 高達20,000港元。

大新銀行總經理兼零售銀行處副主管鄧子健先生表示，不少市民面對人生目標，例如裝修、結婚、進修等，都會有資金不足問題，令財務壓力大增。大新分期快應錢貸款額高達200萬港元，正好協助客 戶解決大額資金需求。有見過去快閃優惠反應熱烈，我們加碼推出分期快應錢限時快閃推廣，獎賞 總值高達20,000港元獎賞。

年利率最低為1.38厘

該產品年利率最低為1.38厘，貸款額最高達200萬元或14倍月薪，以較低者為準，還款期最長60個月。

分期「快應錢」產品特色：