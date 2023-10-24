熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-24 19:06:39

銀行動態｜大新「快應錢」推快閃優惠　加碼獎賞

分享：

大新銀行(2356)指，推出全新分期「快 應錢」限時快閃推廣，由即日至 2023 年 10 月 31 日，經大新銀行 Facebook 專頁帖文內的指定鏈結或大 新銀行 WhatsApp Business 官方賬戶預約本行貸款專員及成功申請並於 2023 年 11 月 30 日或以前成功 提取貸款額為 100,000 港元或以上及還款期為 48 個月或以上之分期「快應錢」（「貸款」），可額外獲贈高 達 10,000 港元超市電子現金券，連同現有高達10,000港元現金回贈獎賞，合資格客戶最高可享獎賞總值 高達20,000港元。

大新銀行總經理兼零售銀行處副主管鄧子健先生表示，不少市民面對人生目標，例如裝修、結婚、進修等，都會有資金不足問題，令財務壓力大增。大新分期快應錢貸款額高達200萬港元，正好協助客 戶解決大額資金需求。有見過去快閃優惠反應熱烈，我們加碼推出分期快應錢限時快閃推廣，獎賞 總值高達20,000港元獎賞。

年利率最低為1.38

該產品年利率最低為1.38厘，貸款額最高達200萬元或14倍月薪，以較低者為準，還款期最長60個月。

分期「快應錢」產品特色：

  • 特低門檻 - 只需提取貸款額為100,000港元或以上及還款期為48個月或以上之貸款即可獲得快閃加碼優惠
  • 總值高達20,000港元獎賞，實際年利率低至1.38%，身份證即可借
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受