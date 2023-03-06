銀行動態｜工銀亞洲全線分行推灣區帳戶通服務

工銀亞洲指，推「灣區帳戶通」服務，香港居民毋須親身前往內地即可在任何一間分行開立內地個人帳戶。(資料圖片)

工商銀行(亞洲)指，全線推出「灣區帳戶通」服務，讓香港居民毋須親身前往內地即可在任何一間工銀亞洲分行開立內地中國工商銀行(1398)第II類及III類個人帳戶，更可綁定內地電子錢包，在粵港澳大灣區輕鬆消費方便提款。

工銀亞洲副行政總裁顧旋指，該行致力運用金融力量支持大灣區優質生活圈建設。隨著內地與香港恢復正常往來，港人對大灣區銀行服務及內地消費支付需求殷切。憑藉總行工行強大支援和網絡，工銀亞洲於全線分行推出「灣區帳戶通」見證開立內地個人帳戶服務，協助沒有內地居住證明的客戶輕鬆開立內地工行帳戶，以享大灣區一小時生活圈的消費便利。

綁定內地電子錢包

客戶成功開立內地工行帳戶後，可將帳戶綁定至內地電子錢包，以滿足在大灣區及內地消費購物、交通往來、繳費轉帳等日常需要。亦可通過註冊內地工行的網上銀行和手機銀行服務查詢內地帳戶結餘、交易詳情、分行網絡等資訊。

申請費用全免

工銀亞洲「灣區帳戶通」服務申請流程簡便，只需到任何一間工銀亞洲分行，出示有效香港永久性居民身份證、港澳居民來往內地通行證(回鄉證)，及以實名登記的內地或香港手機號碼即可申請，毋須提供內地住址證明。當收到發出成功申請通知後，需親身前往辦理申請的分行領取及啟動借記卡(ATM卡)及完成卡密碼設定程序，即可啟動「灣區賬戶通」服務，申請費用全免，更可豁免小額帳戶管理費、借記卡年費、借記卡成本費及首12個月的短訊發送費用。