銀行動態｜工銀亞洲推手機應程式優惠吸新客

工銀亞洲推「工銀智投資」手機應用程式新客四重賞，可獲最多300元現金獎賞及0佣金優惠。

工銀亞洲指，即日起至今年6月30日，客戶透過個人網上銀行或個人手機銀行成功開立全新證券帳戶/綜合投資帳戶及成功登入「工銀智投資」手機應用程式(「工銀智投資」APP)，可獲最多100元現金獎賞。開戶後首3個月內透過程式成功完成證券交易，可獲額外最多200元現金獎賞。新客戶於開戶後首3個月更可獲買入證券豁免佣金，以及證券保證金特惠年利率P減2厘。

該行指，期內合資格新客戶透過個人網上銀行或個人手機銀行成功開立全新證券帳戶/綜合投資帳戶及成功登入「工銀智投資」APP，可獲最多100元現金獎賞。合資格新客戶於開戶後首3個月內透過「工銀智投資」APP成功完成一筆買入或賣出證券交易，可再獲額外最多200元現金獎賞。

佣金豁免方式為先收後退

合資格新開證券客戶於開戶後首3個月透過「工銀智投資」APP 買入證券可獲0元佣金優惠。交易金額及交易次數均不設限制，佣金豁免方式為先收後退。

合資格新開證券客戶須於開戶日起計第3個月起，每月需透過「工銀智投資」APP成功完成1萬元或以上(或其等值)的證券交易，翌月可續透過相關APP享有買入證券免佣金，其後每月如此類推。佣金豁免方式為先收後退。如合資格新客戶於開戶後第3個月起任何一個月未有透過該APP成功完成指定金額證券交易，優惠將於翌月起終止及失效。

新證券保證金帳戶客戶於推廣期內開戶後首3個月，可獲特惠年利率P減2厘。