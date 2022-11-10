銀行動態｜工銀亞洲首間獲ISO 37301合規管理體認證金融機構

中國工商銀行(亞洲)獲英國標準協會(BSI)頒發ISO 37301合規管理體系認證證書，成為香港首家獲相關標準認證的金融機構，反映在合規風險管理方面持續努力和資源投入取得顯著成效，更已達到國際標準要求。

工商銀行(1398)於今年7月至9月期間委託全球權威的標準研發和國際認證評審服務提供商BSI，對工行及工銀亞洲在內的四家境外機構開展ISO 37301合規管理體系國際標準認證項目，涵蓋反洗錢、反腐敗、涉敏風險、內部交易與關聯交易、外包管理、消費者權益保護、信息安全、環境與社會風險等八個合規領域。經過專業嚴謹的評審程序，BSI認為工銀亞洲具備完善的合規治理組織結構，各級管理層對合規高度重視，建立了良好的合規體系和有效運行管理，良好的合規文化建設保障了合規管理績效，因而評定其合規管理水平已達到ISO 37301合規管理體系的要求。

工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍指，該行一向高度重視合規經營和管理績效，並致力於行內建立良好的合規文化，是次不僅為其建立、運行、維護和改進合規管理體系提供了一套國際化、標準化的管理框架，更可通過第三方評估機構權威認證和肯定，對外展示其良好治理架構及符合國際標準合規管理能力，有助在複雜多變外部環境中進一步增強競爭力，提升客戶和合作夥伴對我們的信任。